Vakıf Katılım’dan konut sektörüne tam destek

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, konut finansmanında 250.000 TL için 180 aya kadar olan vadelerde kar oranını aylık yüzde 0.99 seviyesine çekti. Oran, 250.000 TL – 500.000 TL arası tutarlar için yüzde 1.19; 500.000 TL – 1.000.000 TL arası tutarlar için yüzde 1.29; 1.000.000 TL ve üzeri tutarlariçin yüzde 1.39 olarak belirlendi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaşkonuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla konut finansman oranımızı 250.000 TL’ye kadar olan tutarda yüzde 0.99 seviyesine indirdik. Bu sayede bir taraftan konut stokunun eritilmesine, bir taraftan da düşük maliyetle ev almak isteyenlere destek olmayı sürdürüyoruz.Vakıf Katılım olarak kuruluşumuzdan bu yana temel misyonumuz sektörümüzle ve ülkemizle büyümek oldu. Bu vizyon doğrultusunda reel ekonominin daha da güçlenmesine katkı sağladığımız için mutluyuz” dedi.

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararıyla birlikte piyasalarda görülen olumlu gelişmelerin, ekonominin tüm taraflarının çalışmalarında ortaya koyacağı gayret ve özenle artarak devam edeceğine de dikkat çeken Göktaş, “Tüm dünyada faiz indirimleri söz konusu. Ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin daha da güçlenmesi için TCMB tarafından yapılan faiz indiriminin yerindeolduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.