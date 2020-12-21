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Ekonomi Vakıf Katılım’dan KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek
Ekonomi

Vakıf Katılım’dan KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek

Vakıf Katılım, KOSGEB’le hayata geçirilen “KOBİ Finansman Destek Programı” ile KOSGEB desteği alarak işini kurmuş faal işletmelere ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programından yararlanan işletmelere önemli destekler veriyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:03:00 -
Vakıf Katılım’dan KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek

Bu doğrultuda firmalara İşletme Finansmanı, Makine ve Teçhizat Finansmanı ve Acil Destek Finansmanı kapsamında finansman maliyetlerinde geri ödemesiz teşvik ve 36 aya kadar vade seçenekleri ile 500 bin TL’ye kadar finansman desteği sunuyor. ‘’Anlaşma ile 4i olarak adlandırdığımız İstihdam, İmalat, İhracat, İnovasyon alanlarında faaliyet gösteren reel sektör aktörlerine desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Vakıf Katılım olarak sanayi hamlesi programı kapsamında kendimizi büyüme modelinin bir parçası olarak kabul ediyoruz. Bu bakış açısından hareketle şimdiye kadar istihdam sağlamaya yönelik faaliyet gösteren tüm girişimcilerin yanında olduk, yatırımlarına kaynak sağladık. Teknolojik yatırımlarıyla ülkemize katma değer sağlayan firmalara pozitif ayrımcılık yaparak önemli çalışmalara imza attık. Şimdi de bu çalışmalarımıza KOBİ Finansman Destek Programı’nı eklediğimiz için çok mutluyuz. KOSGEB’le gerçekleştirdiğimiz iş birliği neticesinde hazırladığımız program sayesinde KOBİ’lerimizin yatırımlarını ve üretimlerini destekliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de “imalat, istihdam, ihracat, inovasyon” alanında reel sektöre desteğimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

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