Vakıf Katılım’dan 300 milyonluk ihraç

Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla 300 milyon TL tutarında, 107 gün vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

"1 milyar 600 milyonluk kira sertifikamız bulunuyor"

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “26 Eylül 2018 tarihinde, 300 milyon liralık, nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihracı aracılığıyla fon sağladık. 2018 yılı içerisinde şu ana kadar 17 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3 milyar TL’lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladık ve tedavülde yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’lik kira sertifikamız bulunuyor” dedi. 2017 Haziran ayında başlayan kira sertifikası ihraçlarıyla son 15 ay içerisinde toplamda yaklaşık 4 milyar 700 milyon liralık kaynak sağlamış olduklarını ifade eden Gökşat, “7 ayda ekonomiye 16 milyar 900 milyon TL destek sağladık” açıklamasında bulundu.