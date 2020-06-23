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Ekonomi

Vakıf Katılım’a yeni soluk

Vakıfların paylaşım kültürünü kamunun gücüyle birleştirerek katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, Hazine ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sabri Ulus’u getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:41:00 -
Vakıf Katılım’a yeni soluk

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezunu olan Ulus, son olarak 2014-2020 yılları arasında The National Commercial Bank - Suudi Arabistan’da Hazine İslami Çözümler ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu.

 

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