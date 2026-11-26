Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki katılım bankaları arasında bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sermaye benzeri sukuk ihracına imza atan Vakıf Katılım, uluslararası finans çevrelerindeki başarısını aldığı ödülle taçlandırdı. 500 milyon ABD doları tutarındaki ilave ana sermaye (AT1) niteliğinde sukuk ihracıyla GBM Awards 2026 kapsamında “Financial Institutions Sukuk Deal of the Year” (Yılın Banka Sukuk İhracı) ödülüne layık görüldü.

İhraç, başta Körfez Bölgesi, İngiltere ve Kıta Avrupası olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 80’in üzerinde uluslararası yatırımcıdan 1,8 milyar ABD doları üzerinde talep gördü.

Vakıf Katılım Hazine ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Tarık Börekci, ödüle ilişkin değerlendirmesinde “2025 senesinde başarıyla tamamladığımız ilave ana sermaye nitelikli sukuk ihracımızın GBM Awards 2026’da ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Küresel yatırımcılardan temin ettiğimiz 1,8 milyar dolar üzerindeki talep; yalnızca bankamıza değil, Türkiye ekonomisine ve katılım finans sektörüne duyulan uluslararası güvenin somut bir teyididir. Önümüzdeki dönemde de güçlü sermaye yapımızdan aldığımız güçle, ülkemizin ekonomik kalkınmasını destekleyen ve sektöre değer katan adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.