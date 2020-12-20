Vakıf Katılım KOBI kredilerinde yüzde 60 büyüdü

Taban, “Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimiz için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. İrili ufaklı firmalara önemli imkânlar sunduklarını ifade eden Taban “Bu sene temassız ödemeyi, online platformlardan ürün alım satımını mümkün kılan ‘VKart Business’le öne çıktık” şeklinde konuştu. KOBİ kredilerinde büyümelerinin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Taban, “Pandemi döneminde de ekonomik hayatın devam etmesi için elimizden geleni yaptık. Tüm firmaların yanında yer aldık. Kapımızı çalan tüm müşterilerimize kaynak sağlamaya devam ettik” diye konuştu.