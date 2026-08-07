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Şartlar değişti! Türkiye’de okuyan öğrencilere ikamet müjdesi

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Şartlar değişti! Türkiye’de okuyan öğrencilere ikamet müjdesi

Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlayan uluslararası öğrenciler, gerekli şartları karşılamaları halinde kısa dönem ikamet izinlerini bir yıl daha uzatabilecek.

#1
Foto - Şartlar değişti! Türkiye’de okuyan öğrencilere ikamet müjdesi

Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere bildirilen düzenlemeye göre, mezuniyet tarihinden itibaren 6 ay içinde başvurarak 1 yıllık kısa dönem ikamet izni alan uluslararası mezunlar, gerekli şartları taşımaları halinde yeniden başvuruda bulunarak ikamet izinlerini 1 yıl daha uzatabilecek, böylece kısa dönem ikamet izni süresi 2 yıla kadar çıkabilecek.

#2
Foto - Şartlar değişti! Türkiye’de okuyan öğrencilere ikamet müjdesi

Düzenlemeyle uluslararası mezunların lisansüstü eğitime devam etmesi, akademik çalışmalarını sürdürmesi, niteliklerine uygun istihdam olanaklarından yararlanmasını desteklemek ve ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan kaynağını güçlendirmek amaçlanıyor.

#3
Foto - Şartlar değişti! Türkiye’de okuyan öğrencilere ikamet müjdesi

#4
Foto - Şartlar değişti! Türkiye’de okuyan öğrencilere ikamet müjdesi

#5
Foto - Şartlar değişti! Türkiye’de okuyan öğrencilere ikamet müjdesi

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