En sevilen model Tükiye'de: Fiyatı duyanları şaşırttı!'
Otomobil devi Kia, elektrikli SUV modeli EV2'yi Türkiye'de satışa çıkarmaya hazırlanırken, fiyatının 2 milyon TL'nin altında olması bekleniyor.
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Otomobil devi Kia, elektrikli SUV modeli EV2'yi Türkiye'de satışa çıkarmaya hazırlanırken, fiyatının 2 milyon TL'nin altında olması bekleniyor.
Kia, tamamen elektrikli kompakt modeli EV2'yi ağustos ayında Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 450 kilometre menzil sunan modelin, markanın mevcut elektrikli modellerine göre daha ulaşılabilir bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.
Ağustosta satışa çıkacak Kia Türkiye Genel Müdürü Şafak Savcı, EV2'nin planlanan takvimde bir değişiklik olmaması halinde ağustos ayında Türkiye yollarına çıkacağını açıkladı. Marka, yeni modeliyle Türkiye'deki elektrikli otomobil ürün gamını genişletmeyi hedefliyor.
450 kilometre menzil sunacak Şafak Savcı'nın paylaştığı bilgilere göre Kia EV2, yaklaşık 450 kilometre menzil sunacak. Modelin ayrıca gelişmiş bağlantı teknolojileriyle donatılacağı ve dijital altyapısıyla kullanıcı deneyimini artıracağı belirtildi.
Fiyatı EV3'ten daha düşük olacak Kia EV2'nin fiyatlandırmasına ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Şafak Savcı, yeni modelin mevcut EV3'e göre yüzde 10'dan daha düşük bir fiyat seviyesinde konumlandırılacağını ifade etti. Hâlihazırda yaklaşık 2,4 milyon TL başlangıç fiyatıyla satılan EV3 dikkate alındığında, EV2'nin 2 milyon TL'nin altında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.
Kia'nın hedefi büyüyor Kia Türkiye, elektrikli araç pazarındaki büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, 2026 yılı sonunda toplam 30 bin adet araç satışı gerçekleştirmeyi planlarken, kasım ayında Seltos modelini de Türkiye'de satışa sunmayı amaçlıyor. Marka ayrıca 2026 yılında yalnızca Sportage modelinde 17 ila 18 bin adetlik satış hacmine ulaşmayı hedefliyor./ kaynak: gzt.com
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