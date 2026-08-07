En sevilen model Tükiye'de: Fiyatı duyanları şaşırttı!'

Fiyatı EV3'ten daha düşük olacak Kia EV2'nin fiyatlandırmasına ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Şafak Savcı, yeni modelin mevcut EV3'e göre yüzde 10'dan daha düşük bir fiyat seviyesinde konumlandırılacağını ifade etti. Hâlihazırda yaklaşık 2,4 milyon TL başlangıç fiyatıyla satılan EV3 dikkate alındığında, EV2'nin 2 milyon TL'nin altında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.