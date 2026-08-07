Mısırlı yıldız, evrakı Ertuğrul Doğan’a gösterdi: Muhammed Salah’a olay teklif!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah’ın bordo-mavili kulübe gelmek için çok daha yüksek bir teklifi geri çevirdiğini açıkladı. Doğan’ın verdiği bilgilere göre Salah’ın Trabzonspor’dan alacağı ücretin yaklaşık 4 katı bir kontrat söz konusuydu. Salah’ın Trabzonspor’dan 17 milyon avro kazanacağı bilgisi dikkate alındığında, reddedilen teklifin 68 milyon avronun üzerinde olduğu göz önünde bulundurulunca herkes helal olsun dedi.