Mısırlı yıldız, evrakı Ertuğrul Doğan’a gösterdi: Muhammed Salah’a olay teklif!

Kombine satışları 450 milyon liraya ulaştı Salah transferinin ardından taraftar ilgisinin kombine satışlarına da yansıdığını söyleyen Doğan, kulübün kombine gelirinin 450 milyon lira seviyesine ulaştığını açıkladı. Doğan, “Şu an ben en büyük teşekkürü taraftarıma yapıyorum. Dünden bugüne yanılmıyorsam ciro 450 milyon seviyelerini buldu kombinede.” ifadelerini kullandı. Trabzonspor’un finansal gücüne de değinen Doğan, kulübün son dönemde 100 milyon avronun üzerinde futbolcu satışı gerçekleştirdiğini, mevcut kadroda da yüksek bonservis bedelleriyle satılabilecek oyuncular bulunduğunu söyledi. Başkan Doğan, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve özellikle forvet bölgesine takviye yapmak için görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.