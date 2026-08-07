  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Asfaltın altından çıkan şok etti! Yol çalışması durduruldu! Yunanistan'da Türkiye isyanı: Onlar gibi yapmazsak buraya kimse gelmez Kaynatıp ödemli bölgeye sürün: Şaraçoğlu'ndan şeker hastalarına mucize tarif! Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Teslimat iddiası dikkat çekti! Türkiye'den Çin'i havalara uçuracak sipariş: 12 tane alınacak Sanchez’den Meloni'ye ültimatom İspanya İtalya arasında Schengen çatlağı
Spor
6
Yeniakit Publisher
Mısırlı yıldız, evrakı Ertuğrul Doğan’a gösterdi: Muhammed Salah’a olay teklif!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mısırlı yıldız, evrakı Ertuğrul Doğan’a gösterdi: Muhammed Salah’a olay teklif!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah’ın bordo-mavili kulübe gelmek için çok daha yüksek bir teklifi geri çevirdiğini açıkladı. Doğan’ın verdiği bilgilere göre Salah’ın Trabzonspor’dan alacağı ücretin yaklaşık 4 katı bir kontrat söz konusuydu. Salah’ın Trabzonspor’dan 17 milyon avro kazanacağı bilgisi dikkate alındığında, reddedilen teklifin 68 milyon avronun üzerinde olduğu göz önünde bulundurulunca herkes helal olsun dedi.

#1
Foto - Mısırlı yıldız, evrakı Ertuğrul Doğan’a gösterdi: Muhammed Salah’a olay teklif!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın transfer sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Papara Park’ta gerçekleştirilen imza töreninin ardından konuşan Doğan, Salah’ın transferinde maddi şartların belirleyici olmadığını söyledi. Trabzonspor’un teklifinin yaklaşık dört katı değerinde bir kontratın kendilerine gösterildiğini belirten Doğan, buna rağmen Mısırlı yıldızın tercihini bordo-mavili kulüpten yana kullandığını ifade etti.

#2
Foto - Mısırlı yıldız, evrakı Ertuğrul Doğan’a gösterdi: Muhammed Salah’a olay teklif!

Doğan, “Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edip Trabzon’a getiremezsin. Dün bize bir kontrat gösterdi. Bizim verdiğimiz teklifin 4 katı bir kontrat gösterdi. Niyeti bu sevgiyi ve heyecanı yaşamaktı.” dedi. Salah’ın Trabzonspor’dan yaklaşık 17 milyon avro kazanacağı yönündeki rakam üzerinden hesaplandığında, oyuncuya sunulan diğer kontratın değerinin 68 milyon avroyu aştığı ortaya çıkıyor.

#3
Foto - Mısırlı yıldız, evrakı Ertuğrul Doğan’a gösterdi: Muhammed Salah’a olay teklif!

Trabzonspor sevgisi ağır bastı Doğan, Salah’ın transfer kararında Trabzonspor taraftarının tutkusu ve şehrin futbol kültürünün önemli rol oynadığını söyledi. Mısırlı yıldızın Trabzonspor’un geçmişteki şampiyonluk kutlamalarını araştırdığını ve Avrupa’daki futbolcu arkadaşlarıyla şehir hakkında görüştüğünü aktaran Doğan, eski Trabzonsporlu Trezeguet’in de transfer sürecine olumlu katkı sunduğunu belirtti. Salah’ın İstanbul’daki karşılamanın ardından şaşkınlığını dile getirdiğini anlatan Doğan, yıldız futbolcunun Trabzon’a geldikten sonra da memnuniyetini kendilerine aktardığını söyledi.

#4
Foto - Mısırlı yıldız, evrakı Ertuğrul Doğan’a gösterdi: Muhammed Salah’a olay teklif!

“İyi ki beni buraya getirdiniz” Doğan, Salah’ın Trabzon’a gelişinin ardından kendilerine, “İyi ki beni buraya getirdiniz.” dediğini aktararak, oyuncunun şehirde gördüğü ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade etti. Başkan Doğan ayrıca Salah’ın Trabzonspor’un uluslararası tanıtımına ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

#5
Foto - Mısırlı yıldız, evrakı Ertuğrul Doğan’a gösterdi: Muhammed Salah’a olay teklif!

Kombine satışları 450 milyon liraya ulaştı Salah transferinin ardından taraftar ilgisinin kombine satışlarına da yansıdığını söyleyen Doğan, kulübün kombine gelirinin 450 milyon lira seviyesine ulaştığını açıkladı. Doğan, “Şu an ben en büyük teşekkürü taraftarıma yapıyorum. Dünden bugüne yanılmıyorsam ciro 450 milyon seviyelerini buldu kombinede.” ifadelerini kullandı. Trabzonspor’un finansal gücüne de değinen Doğan, kulübün son dönemde 100 milyon avronun üzerinde futbolcu satışı gerçekleştirdiğini, mevcut kadroda da yüksek bonservis bedelleriyle satılabilecek oyuncular bulunduğunu söyledi. Başkan Doğan, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve özellikle forvet bölgesine takviye yapmak için görüşmelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel, hakkındaki rüşvet iddialarına cevap verdi: Lanet olsun..! Para verdiyse bunun neresi rüşvet?
Gündem

Özgür Özel, hakkındaki rüşvet iddialarına cevap verdi: Lanet olsun..! Para verdiyse bunun neresi rüşvet?

Veli Ağbaba ile birlikte hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak'tan fezleke düzenlenen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te gaz..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan’a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabi..
İzmir’deki kooperatif vurgununda yeni dalga! Yeni Partili Veli Ağbaba’nın ağabeyi cezaevine gönderildi!
Gündem

İzmir’deki kooperatif vurgununda yeni dalga! Yeni Partili Veli Ağbaba’nın ağabeyi cezaevine gönderildi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş.'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve ihaleye fesat ..
Deprem ameliyathaneyi vurdu! Doktorlar hastaya siper oldu
Dünya

Deprem ameliyathaneyi vurdu! Doktorlar hastaya siper oldu

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kumamoto Genel Hastanesi'nin ameliy..
Görüntüler resmen kan dondurdu! Ayı, tarlada çalışan iki kardeşi diri diri yedi
Dünya

Görüntüler resmen kan dondurdu! Ayı, tarlada çalışan iki kardeşi diri diri yedi

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletindeki Kanker bölgesinde gerçekleşen vahşi ayı saldırısında iki kardeş hayatını kaybetti, bir kişi de yarala..
Soğan + bal kimsenin aklına bile gelmemişti.. O derdin çaresiymiş
Kadın - Aile

Soğan + bal kimsenin aklına bile gelmemişti.. O derdin çaresiymiş

Kış aylarında öksürük, balgam ve soğuk algınlığı gibi sorunlarla sıkça karşılaşmaktayız. Bu aylarda da bu tür rahatsızlıklardan doğal yolla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23