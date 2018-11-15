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Vakıf Katılım İnegöl Şubesi açıldı

Yıl sonuna kadar 90 şube sayısını aşmayı hedefleyen Vakıf Katılım, İnegöl Şubesi'nin açılışını törenle gerçekleştirdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:39
Vakıf Katılım İnegöl Şubesi açıldı

Vakıf Katılım İnegöl şubesi, Genel Müdür İkram Göktaş’ın katılımıyla törenle hizmete açıldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, bankaların şube kapattıkları ya da şube yatırımlarını ertelediklerine üzülerek şahit oldukları bir dönemde yeni açtıkları şubelerle ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldiklerini söyledi.

“Olumsuzluklara rağmen büyüdük”

Yıl sonuna kadar yapacakları yeni şube yatırımlarıyla 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Göktaş, 2019 yılında “genişlemeye” devam edeceklerini, gelecek dönemde yaklaşık 120 şubeye ulaşmak istediklerini belirtti. Göktaş, Vakıf Katılım olarak 2018 yılını oldukça iyi geçirdiklerini ve hemen hemen bütün hedeflerini tutturduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

Reel sektöre destek

Vakıf Katılım, dünya genelindeki olumsuz konjonktüre rağmen aktif büyüklükte 2017 yıl sonuna göre yüzde 41’lik bir büyüme sergiledi ve 2018 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 18,6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk, sunmayı da sürdüreceğiz. 2018 üçüncü çeyreğinde kullandırdığımız fonlarımız yaklaşık 19,1 milyar lira, topladığımız fonlar da yaklaşık 12,8 milyar lira oldu. Yaptığımız çalışmalarla yıl sonunda Vakıf Katılım’ın sektör pazar payını yüzde 10’un üzerinde tutmayı hedefliyoruz.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:39
  1. Vakıf Katılım İnegöl şubesi
  2. Genel Müdür İkram Göktaş
  3. Vakıf Katılım
  4. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

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