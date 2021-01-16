Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 25’inci yılını kutluyor

1996 yılında halka açılarak Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Vakıf GYO’nun 2020 yılında aktif büyüklüğünü 2,4 milyar TL’nin üzerine çıkardığına dikkat çeken Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, “2021 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projemizle başarı grafiğimizi yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi. İncehasan, Vakıf GYO’nun 25 yılını değerlendirerek 2021-2025 yıllarını kapsayan stratejik hedefleri doğrultusunda şirketin gelecek vizyonunu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi (İUFM) ve satışa sunulması planlanan diğer projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sancaktarlık yaptı

VakıfBank vizyonuyla her geçen gün büyümeye devam ettiklerine vurgu yapan İncehasan, sözlerini şöyle sürdürdü: “VakıfBank ve tüm iştirakleri Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi, bugünlere gelmesine sancaktarlık yapmıştır. Bugün, VakıfBank ve TOKİ iştirak şirketi olarak kurulan ve bankamızın Genel Müdürü Sayın Abdi Serdar Üstünsalih’in ortaya koydukları vizyon ve değerli destekleri ile her geçen gün büyümeye devam eden Vakıf GYO’nun 25. Yılını kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.”