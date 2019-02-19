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Vakıf arazilerini kiralayanların dikkatine

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Vakıf arazilerin kiralayan bireysel sulama sistemlerinin kurulmasına ilişkin desteklemeden yararlanmaları adına 3 yıllık sözleşme yapılacağını söyledi.

19 Şubat 2019 Salı 10:09
Vakıf arazilerini kiralayanların dikkatine

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Vakıf arazilerin kiralayan bireysel sulama sistemlerinin kurulmasına ilişkin desteklemeden yararlanmaları adına 3 yıllık sözleşme yapılacağını söyledi.


İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis ile ilçelerindeVakıf arazilerinde bir yıllık kiralama yaparak tarımsal üretim yapan çiftçilerin yaptıkları girişimler sonucunda Vakıflar Bölge Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları durumunda bireysel sulama sistemlerinin kurulmasına ilişkin desteklemeden yararlanmaları adına 3 yıllık sözleşme yapabileceklerini ifade ederek, “.Sebze üretimi yapan çiftçilerimiz bu dönem bu projeden yararlanabilecektir.Bu konuda destek veren Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Modern basınçlı bireysel sulama tesisi ve makine ekipmanlarına ihtiyacı olan çiftçilerimizin projede belirtilen diğer şartları taşımaları durumunda, hibe başvuru dosyalarını 1 Mart 2019 günü mesai bitimine kadar il Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:09
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