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Sağlık Vakalar patladı! Uzman isimden uyarı
Sağlık

Vakalar patladı! Uzman isimden uyarı

Yeniakit Publisher
2024-02-02 09:02:00 - 2024-02-02 09:08:32
Vakalar patladı! Uzman isimden uyarı

Denizli Özel Egekent Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ramazan Kenan Arıcan, son günlerde artan enfeksiyon hastalıklarına karşı maske kullanımı, mesafe ve hijyeninin önemine dikkat çekti.

Dr. Ramazan Kenan Arıcan, hastaların sağlık durumuna göre gereksiz antibiyotik kullanılmaması ve gerekli doz ve sürede kullanılmasını önerdi. Dr. Arıcan, “Grip, hasta bir insanın öksürükle havaya yaydığı enfekte damlacıkların sağlam kişiler tarafından solunum yolu ile alınması ile bulaşır. Kalabalık ortamlarda bulaşması kolaylaşır. Özellikle kış aylarında salgınlar ortaya çıkar, bu yüzden maske kullanımına önem vermeliyiz. Yetişkin bir hasta, grip semptomları başlamadan bir gün önce ve semptomların başlamasından 3-5 gün sonrasına kadar etkeni çevresindeki insanlara bulaştırabilir. Çocuklarda ise bu süre 7 güne kadar uzayabilir” dedi.

Grip hastalığında belirtilere değinen Dr. Ramazan Kenan Arıcan, şu uyarılarda bulundu:

Grip, 1-2 günlük bir kuluçka döneminden sonra birden bire başlar. Sık görülen belirtiler; ateş (38 - 41C), baş ağrısı, yorgunluk hissi, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve kas ağrıları gibi yakınmalardır. Ateş, genellikle 3-5 gün sürer. Yorgunluk ve halsizlik daha uzun sürebilmesine rağmen, sağlıklı kimselerde grip semptomları yaklaşık bir hafta sürer. Altta yatan hastalığı, bağışıklık yetmezliği olanlarda, küçük çocuklar ve yaşlılarda yaşamı tehdit edici komplikasyonlar gelişebilir.

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