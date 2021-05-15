  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bir vatandaş, Erek Dağı kayalıklarından düştü! Ambulans helikopter yetişti
Federasyon açıkladı: Türk halterinin men edilmesi söz konusu değil
Çin'den 'Everest Dağı' kararı
Polis şampiyonluk kutlamaları için alarma geçti
Sağlık Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor! Rakamlar açıklandı
Sağlık

Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor! Rakamlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 20:07:00 - 2021-05-15 20:11:59
Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor! Rakamlar açıklandı

Sağlık Bakanlığınca 15 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan profesörden bomba Türkiye itirafı: ABD bunu istemiyor
Gündem

Yunan profesörden bomba Türkiye itirafı: ABD bunu istemiyor

ABD'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu itiraf eden Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, "ABD Türkiye'yi hiçbir şekilde kaybetmek iste..
Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Osman Bey ve Umur Bey arasında gerilim hat safhaya çıka..
Muharrem İnce'nin partisi deşifre oldu! Üzeri örtüldü ama...
Siyaset

Muharrem İnce'nin partisi deşifre oldu! Üzeri örtüldü ama...

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce kuracağı partiyle ilgili son detaylar belli olmaya başladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay