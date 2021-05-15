Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor! Rakamlar açıklandı

Sağlık Bakanlığınca 15 Mayıs yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e çıktı.