Vaka sayılarında patlama yaşanıyor: İtalya’da OHAL uzatılıyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 543 bin 414 testte 6 bin 764 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün de 5 bin 905 vaka kaydedilmişti.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 795 bin 465'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı da 90 bin 356’ya çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 51 artarak 132 bin 334'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 730 artışla 4 milyon 572 bin 775'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 90 milyon 589 bin 808 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 31 bin 433 oldu.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü’nün bugün açıkladığı verilere göre, virüs bulaşma katsayısı (Rt endeksi) 13-26 Ekim tarihlerinde 1,15 olarak ölçüldü. Ülkede, 29 Ekim - 4 Kasım tarihlerinde de 100 bin kişide 53 vakaya rastlandı.