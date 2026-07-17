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Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AK Parti açıklaması

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Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AK Parti açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Selman Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin milletle iç içe bir siyaset anlayışı benimsediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü ve söz sahibi bir konuma ulaştığını söyledi.

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Foto - Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AK Parti açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti, milletle arasına mesafe koymayan, her gününü milletiyle geçiren, kapısı da gönlü de açık bir siyasi anlayışın adıdır." dedi. Yenişehirlioğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Çankırı'nın Türkiye Yüzyılı yürüyüşünün en güçlü duraklarından biri olduğunu söyledi.

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Foto - Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AK Parti açıklaması

Siyasetin milletin sesine kulak vermek olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, "Siyaset sahada olmaktır. Siyaset milletle aynı yolda yürümek, aynı sevinci paylaşmak ve aynı derdi omuzlamaktan geçer. Bu anlayışla AK Parti kurulduğundan bugüne kadar daima milletimizin yanında durdu, her zaman sokağın nabzını tuttu, her zaman milletimizin beklentilerini karşılamaya gayret etti. AK Parti, milletle arasına mesafe koymayan, her gününü milletiyle geçiren, kapısı da gönlü de açık bir siyasi anlayışın adıdır." diye konuştu. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden savunma sanayisine, enerjiden tarıma kadar her alanda hayata geçirilen eserlerin milletin desteğiyle ortaya koyulan büyük bir dönüşümün nişaneleri olduğunu anlatan Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

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Foto - Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AK Parti açıklaması

"Bu başarıların arkasında güçlü bir liderlik, sağlam bir teşkilat yapısı ve milletimizle kurulan samimi bağ vardır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, kendi kararlarını kendi veren, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke konumuna gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu hem bugünün hedeflerini hem de yarının güçlü Türkiye'sini inşa etme iradesini taşır. Bizler de ilk günkü aşkla, aynı azimle, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Durmadan, yorulmadan milletimizin duasını, desteğini en büyük sermayemiz bilerek çalışıyoruz. Çankırı'da da Türkiye'nin dört bir yanında da eser üretmeye, hizmet üretmeye ve gönüller kazanmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizim siyasi anlayışımız, merkezinde insanı barındırır. Millet ve memleket sevdası vardır bizim siyaset anlayışımızda. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşma yolunda birlik, beraberlik, kardeşlik hukuku içerisinde çalışmalarımızı artırarak daha fazla gayretle sürdüreceğiz."

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Foto - Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AK Parti açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da "İrade Bizim, Zafer Bizim" anlayışı doğrultusunda 15 Temmuz'da milletin ortaya koyduğu demokrasi iradesini yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, büyük ve güçlü Türkiye hedefi ile daha adil ve merhametli bir dünya vizyonuna nasıl ulaşılabileceğinin muhasebesini yapacaklarını kaydetti. Programa AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile partililer katıldı.

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