Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AK Parti açıklaması

"Bu başarıların arkasında güçlü bir liderlik, sağlam bir teşkilat yapısı ve milletimizle kurulan samimi bağ vardır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, kendi kararlarını kendi veren, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke konumuna gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu hem bugünün hedeflerini hem de yarının güçlü Türkiye'sini inşa etme iradesini taşır. Bizler de ilk günkü aşkla, aynı azimle, aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Durmadan, yorulmadan milletimizin duasını, desteğini en büyük sermayemiz bilerek çalışıyoruz. Çankırı'da da Türkiye'nin dört bir yanında da eser üretmeye, hizmet üretmeye ve gönüller kazanmaya gayret ediyoruz. Çünkü bizim siyasi anlayışımız, merkezinde insanı barındırır. Millet ve memleket sevdası vardır bizim siyaset anlayışımızda. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşma yolunda birlik, beraberlik, kardeşlik hukuku içerisinde çalışmalarımızı artırarak daha fazla gayretle sürdüreceğiz."