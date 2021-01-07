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Gündem Vaka sayıları açıklandı: Tablo her geçen gün iyiye gidiyor!
Gündem

Vaka sayıları açıklandı: Tablo her geçen gün iyiye gidiyor!

7 Ocak 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri açıklanırken vaka sayısındaki düşüş umutları daha da arttırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 19:30:00 - 2021-01-07 19:35:29
Vaka sayıları açıklandı: Tablo her geçen gün iyiye gidiyor!

7 Ocak 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Buna göre; son 24 saatte 183 bin 3 test yapıldı. 12 bin 171 yeni vaka, bin 370 de yeni hasta tespit edildi. 7 Ocak Perşembe günü 194 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti.

'Tedbirlere uyarak kazanacağız'

Alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarına vurgu yapan Sağlık BakanI Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız." dedi.

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