Vahşi doğada tehlikeli karşılaşma! Ayılarla köpekler bir anda burun buruna geldi...
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ayılarla köpekler karşılaştı. İki hayvan grubu arasındaki kovalamaca kameralara takıldı.
Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'na yaban hayvanları için mama bırakılması başıboş köpekleri parka çekti.
Geçtiğimiz günlerde mama yemek için parka gelen ayıya saldıran köpekler bugün yine mama yemeye gelen ayıyı saldırarak kovaladı.
O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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