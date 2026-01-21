Vahşi cinayetin ardından son görev! Atlas Çağlayan’ın vasiyet niteliğindeki kabri tamamlanıyor
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetinin ardından, acılı aile çocuklarının anısını yaşatmak için harekete geçti. Güngören’de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından sustalı bıçakla hayattan koparılan Atlas, vasiyet niteliğindeki aile kararıyla Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı'nda vefat eden anneannesinin yanına defnedilmişti. Bugünlerde Kazlıçeşme Mezarlığı'nda hummalı bir çalışma var; mermer ustaları genç Atlas’ın mezar taşlarını yerleştirerek kabristanı son haline getiriyor. Evladını genç yaşta kara toprağa veren Çağlayan ailesi, bir yandan adalet mücadelesini sürdürürken bir yandan da Atlas’ın mezarı başındaki son görevlerini yerine getiriyor.
Güngören’de "yan bakma" bahanesiyle koparılan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Genç yaşta toprağa verilen Atlas’ın ebedi istirahatgahı, ailesinin isteği doğrultusunda son halini alıyor.
14 Ocak’ta Güngören’de 15 yaşındaki E.Ç tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı'nda yatan anneannesiyle aynı mezara defnedilmişti. Atlas Çağlayan’ın mezarı ailesi tarafından yaptırılıyor. Ustaların mezar taşlarını düzenledikleri ve mezarın son halini alması için çalıştıkları görüldü.
