Vahşi cinayetin ardından son görev! Atlas Çağlayan’ın vasiyet niteliğindeki kabri tamamlanıyor

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetinin ardından, acılı aile çocuklarının anısını yaşatmak için harekete geçti. Güngören’de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından sustalı bıçakla hayattan koparılan Atlas, vasiyet niteliğindeki aile kararıyla Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı'nda vefat eden anneannesinin yanına defnedilmişti. Bugünlerde Kazlıçeşme Mezarlığı'nda hummalı bir çalışma var; mermer ustaları genç Atlas’ın mezar taşlarını yerleştirerek kabristanı son haline getiriyor. Evladını genç yaşta kara toprağa veren Çağlayan ailesi, bir yandan adalet mücadelesini sürdürürken bir yandan da Atlas’ın mezarı başındaki son görevlerini yerine getiriyor.