SON DAKİKA
21 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 21 Ocak 2011: Muhammed Halis Emek'in vefatı (Erzurum ulemasından) Zelenskiy'den Davos'a sert ultimatom! Boş konuşmalara değil gerçek desteğe ihtiyacımız var! PKK'dan Avrupa’ya ayaklanma çağrısı ‘Tren Garları ve Devlet Kurumlarını işgal edin’ Erdoğan 2019 yılında uyarmıştı ‘Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracak’ İstanbul'un 22 ilçesinde 9 saatlik planlı elektrik kesintisi yapılacak! Hamas'tan Müslüman devletlere çağrı: 'Bari kınayın!' Terör koridoruna destek olanlar deşifre oldu: Suriye politikasında kim, ne demişti? ABD, bir petrol tankerine daha çöktü Trump’ın Türkiye kararı Netanyahu’yu yıktı: "Şaşkınım ve üzgünüm" Trump’tan Erdoğan’a "Çok sevdiğim dostum" telefonu: Suriye’de tüm dengeler değişiyor!
Gündem Vahşi cinayetin ardından son görev! Atlas Çağlayan’ın vasiyet niteliğindeki kabri tamamlanıyor
Gündem

Vahşi cinayetin ardından son görev! Atlas Çağlayan’ın vasiyet niteliğindeki kabri tamamlanıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetinin ardından, acılı aile çocuklarının anısını yaşatmak için harekete geçti. Güngören’de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından sustalı bıçakla hayattan koparılan Atlas, vasiyet niteliğindeki aile kararıyla Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı'nda vefat eden anneannesinin yanına defnedilmişti. Bugünlerde Kazlıçeşme Mezarlığı'nda hummalı bir çalışma var; mermer ustaları genç Atlas’ın mezar taşlarını yerleştirerek kabristanı son haline getiriyor. Evladını genç yaşta kara toprağa veren Çağlayan ailesi, bir yandan adalet mücadelesini sürdürürken bir yandan da Atlas’ın mezarı başındaki son görevlerini yerine getiriyor.

Güngören’de "yan bakma" bahanesiyle koparılan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Genç yaşta toprağa verilen Atlas’ın ebedi istirahatgahı, ailesinin isteği doğrultusunda son halini alıyor.

14 Ocak’ta Güngören’de 15 yaşındaki E.Ç tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, Zeytinburnu Kazlıçeşme Mezarlığı'nda yatan anneannesiyle aynı mezara defnedilmişti. Atlas Çağlayan’ın mezarı ailesi tarafından yaptırılıyor. Ustaların mezar taşlarını düzenledikleri ve mezarın son halini alması için çalıştıkları görüldü.

