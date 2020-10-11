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Dünya Vahşeti bu sözlerle anlattı: Hocalı'da yaptıklarından bir farkı yok
Dünya

Vahşeti bu sözlerle anlattı: Hocalı'da yaptıklarından bir farkı yok

Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, işgalci Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği alçak saldırıya ilişkin "Hocalı'da yaptıklarından bir farkı yok. Son bir şans verdik, bunu değerlendiremediler" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 07:00:00 - 2020-10-11 11:07:15
Vahşeti bu sözlerle anlattı: Hocalı'da yaptıklarından bir farkı yok

Ermenistan silahlı güçleri, Azerbaycan’ın Gence şehrine saldırarak ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın gece saatlerinde Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye füzeyle saldırı düzenlediği bildirildi.

Füzeyle vurulan binada çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Yaralananlar arasında çocuklarında olduğu belirtiliyor.

Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, Gence'ye yapılan alçak saldırıya ilişkin, "Hocalı'da yaptıklarından bir farkı yok. Son bir şans verdik, bunu değerlendiremediler. Uzun zamandır işgal altında olan tüm topraklarımızı azad edeceğiz." dedi.

Ateşkes ilan edilmişti

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu, operasyon başlatmış ve operasyonda Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

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