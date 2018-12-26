Vahşet! Üzerine lastik koyup yaktılar

Bursa’da bir köpek, üzerine lastik tekerlek konulduktan sonra ateşe verilerek yakıldı. Tamamen yanan köpeği bulan çevre sakinleri olaya tepki gösterdi.

İznik-Yenişehir Yolu üzerindeki Derbert Mevkii’nde bulunan İznik Gölü kenarında vatandaşlar, yakılarak öldürülmüş bir köpek buldu. Köpeğin üzerine otomobil tekerleği konulduğu ardından ateşe verildiği tahmin ediliyor. Vatandaşlar ve hayvanseverler, vahşete tepki gösterdi.