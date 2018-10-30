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Vahşet... Kafes içinde boğarak öldürdü, restorana sattı!

Kamboçya'da bir adam, köpekleri kafes içinde suya sokarak boğdu, ardından restorana sattı.

30 Ekim 2018 Salı 14:13
Vahşet... Kafes içinde boğarak öldürdü, restorana sattı!

Onlarca canlıyı kafese sıkıştırdılar, sonra kafesi suya batırıp hayvanların ölmesini beklediler. En sonunda da kafesten aldıkları ölü köpekleri restoranlara sattılar. Bu yöntem, kurbanlarına yaptığı işkencelerle dünya çapında meşhur olan katil sürüsü DAEŞ’i akıllara getirdi.

Hayvan hakları savunucusu Michael Chour’un Kamboçya’da çektiği bu görüntüler, dünyayı ayağa kaldırdı. Chour ve iki arkadaşı, yalnızca 3 köpeğin yaşamını kurtarabilseler de, sansasyona neden oldular.

Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’in hemen yakınındaki mezbahada, her hafta yaklaşık 1400 köpeğin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Kaynak: Milliyet

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:13
  1. Kamboçya
  2. restoran
  3. Hayvan Hakları

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