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Dünya Vahşet! Canlı canlı yaktıkları filin can çekişi kameralara böyle yansıdı
Dünya

Vahşet! Canlı canlı yaktıkları filin can çekişi kameralara böyle yansıdı

Hindistan'da özel mülke yaklaştığı gerekçesiyle nesli tükenmekte olan fili canlı canlı yakarak ölümüne sebep olan 2 kişi gözaltına alınırken 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 16:31:00 -

Güney Hindistan'da bir filin özel mülke yaklaştığını fark eden kişiler, fili uzaklaştırmak için ateşe verdikleri bez parçalarını hayvanın üzerine attılar. Tedavi için hastaneye kaldırılan fil yolda hayatını kaybetti. İki kişinin tutuklandığı ve üçüncü kişinin de kayıplara karıştığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fili canlı canlı yaktılar

Hindistan'ın güney doğusunda bulunan Nilgiris şehrinde özel bir mülke yaklaştığı görülen fil, üç kişi tarafından ateşe verildi. Alevlerin içinde panikleyen ve ormana kaçan fil, yetkililer tarafından vücudunun çoğu yanmış bir şekilde bulundu. Kulaklarının yakınında ciddi yanıklar olan fil, tedavisi için götürüldüğü hastane yolunda hayatını kaybetti.

2 kişi gözaltına alındı 1 kişi aranıyor

Zavallı filin ateşler içinde yandığı görüntünün ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, Prasath ve Raymond Dean isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan bu vahşette ismi geçen Ricky Rayan ise şehir dışına çıkarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında arama çalışmaları devam ediyor.

Ölen fil, nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde

Habitat kaybı ve parçalanması, çevresel bozulma gibi sebeplerden dolayı tehlike altında olan Asya filleri, nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde yer alıyor.

Tehdit altında olan Asya fillerinin sayısının, 1940'lardan bu yana yüzde 50 oranında azaldığı belirtildi.

 

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