Vah vah vah! CHP amigosu İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu’nu böyle tokat manyağı yaptı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, oylarının toplamı yüzde 2'yi bulmayan dört partiye milletvekili listelerinde 72 kontenjan ayıran CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok fena topa tuttu. CHP’nin nasıl “tufaya” getirildiğini ayrıntılı bir şekilde köşesine taşıyan Saymaz, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Oylarının toplamı yüzde 2'yi bulmayan dört partiye milletvekili listelerinde 72 kontenjan ayırdı.

Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasında başörtülülerle, 28 Şubat mağdurlarıyla, Ergenekon ve Balyoz Davası sanıklarıyla, Diyarbakır anneleriyle ve Uluderelilerle helalleşti.

Gerçi bu mağduriyetlerin faili CHP değildi.

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Ancak CHP'ye mesafeli olan dindarlar ve Kürtlerin gönüllerini kazanmak ve kuşkularını dağıtmak için gerekli ve olumlu adımlardı.

CHP lideri helalleşmeyi bir siyasi strateji çerçevesinde uyguladı ve Altılı Masa'yı kurdu. CHP'nin yüzde 25 krizini aşmak için DEVA, Gelecek, Saadet üzerinden muhafazakarlarlarla, İyi Parti üzerinden ülkücülerle ve Demokrat Parti üzerinden merkez Sağla ilişkilenmek istedi.

Oylarının toplamı yüzde 2'yi bulmayan dört partiye milletvekili listelerinde 72 kontenjan ayırdı.

CHP'liler ‘Piro'ya karşı gelmedi.

Ne de olsa anketler, muhalif TV kanalları ve Twitter fenomenleri Kılıçdaroğlu'nun ilk turda açık ara kazanacağını müjdelemiş, erken zafer ilan etmişti.

ORTAK LİSTEYİ CHP TEKLİF ETMİŞ

Seçime bir ay kala…

Sözcü TV'de, pişmiş aşa su katan olmayı göze alıp milletvekili kontenjanları eleştirdim. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin benimle görüşmek istedi.

15 Nisan'da Çengelköy'de buluştuk.

Eski Adalet Bakanı'na “Oyunuza göre fazla kontenjan almışsınız” dedim.

“Hayır, ölçülebilir bir şeydi bu. Ölçüldü” diye yanıt verdi.

“Nasıl?” diye sordum.

“Simülasyonlarını yaptık. CHP de biz de çalıştık. Ve bunlar örtüştü” dedi.

Ergin, şöyle devam etti:

“AK Parti ve MHP'nin seçime ayrı girmesinden sonra denklem değişti. Denklem değişmese kontenjan bu kadar olmazdı. MHP ile AK Parti seçime beraber girse bu eleştiriniz doğru olurdu. Ayrı girince CHP'nin eli rahatladı ve rakam yükseldi.”

Ergin, dört partinin kendi listesinden girmesi için CHP'nin teklif getirdiğini söyledi. Yaptıkları simülasyona göre dört partiye seçilecek yerden 40-45 milletvekilinin düştüğünü anlattı. “CHP bunları verdikten sonra 15 kâra geçiyor” dedi.

Bunun Cumhur İttifakı'nın tek listede seçime girmemesinin ‘bereketi' olduğunu ifade etti.

Sordum:

“Cumhur İttifakı tek listede girseydi ne olurdu?”

Şu yanıtı verdi:

“Diğer partilerin alacağı rakamlar daha düşük olurdu. Gene de ittifak olurdu. Çünkü CHP'nin getirdiği teklif akılcıydı. Seçim Yasası'nda yapılan değişiklikle tuzak kuruldu yeni kurulan partilere. Göz göre göre tuzağa düşmek var. Memleket beş sene daha mevcut yapıyla devam etme riskiyle karşı karşıya kalacak.”

Ergin, sohbetimizde, DEVA'nın tek başına girmesi durumunda 8-10 milletvekili çıkarma ihtimalinden söz etti. Ortak liste sayesinde sayılarının 15'e çıkacağını söyledi.

BU AKLI KİM VERDİ?

Tam da Ergin'in dediği gibi oldu!

DEVA, 15 milletvekiliyle TBMM'ye girdi.

Bu ‘akılcı' teklifi DEVA'ya ve diğer üç partiye sunan CHP ise güya fazladan 15 milletvekili alacakken, evdeki bulgurdan oldu.

Şöyle anlatayım:

CHP, 2018'deki genel seçimde 146 milletvekili çıkarmıştı. Bunlardan ikisi Saadet'e geçmişti.

Kaldı, 144.

CHP 14 Mayıs'ta 169 milletvekili kazandı.

Bunlardan 38'i partilerine geçti.

Etti 131…

Bu ‘akılcı' hesaba göre CHP, 15 milletvekili kazanacağım diye teklif getirip oyları arttığı halde önceki seçime göre 13 milletvekili daha az aldı.

Toplam kayıp, 28 milletvekilliği oldu. (…)”