Vadeli işlem piyasasının kritik noktaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, VİOP olarak tanımlanmaktadır. Bu yatırım araçlarından biri. VİOP’u cezbedici kılan özellikler ise kaldıraç oranları ve hem yükseliş hem de düşüş trendine göre işlem yapılabilmesi. VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarının elektronik ortamda alım-satımının yapıldığı piyasaların kısa adına deniyor.

Nasıl işlem yapılıyor?

Vadeli İşlem Sözleşmeleri belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma yükümlülüğü veriyor. Opsiyon Sözleşmeleri ise satan tarafı dayanak varlığı almaya ya da satmaya yükümlü kılarken, opsiyon alan tarafa prim ödemesi koşuluyla aynı dayanak varlıkları belirli bir vadeye kadar önceden belirlenen niteliklere göre alma satma hakkı tanıyor.

Hangi avantajları sunuyor?

Portföy Çeşitlendirme: VİOP, yelpazesindeki farklı dayanak varlıklar ile yatırımcıların ve portföy yöneticilerinin yatırımları çeşitlendirmesine ve riski dağıtmasına olanak sağlıyor.

Vergi Avantajı: VİOP işlemleri arasında pay ve pay endeksine dayalı sözleşmelerden elde edilen kazançlar için stopaj yüzde sıfır olarak hesaplanıyor.

Kaldıraç imkanı: Sözleşmenin değeri kadar yatırım yapmadan, önceden belirlenen oranda daha az bir bakiye yatırılarak (başlangıç teminatı) daha büyük pozisyonlar açılmasına imkan veriyor.

Çift Yönlü İşlem: VİOP işlemlerinde hem yükselen hem de düşen varlıklardan kazanç sağlamak mümküm.

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Bu dezavantajlar da var

Likidite problemi: Dayanak varlıklar için her fiyattan likidite imkanı olmayabiliyor. Bu sebeple pozisyon kapatmak ve işlemden kar elde etmek zorlaşabiliyor.

Kaldıraç sistemi: Düşük bakiyeler ile büyük pozisyonlar açmaya imkan verdiği için kayıp riskini de aynı oranda yükseltiyor.

Teminat yönetimi: Hesaptaki bakiyenin ürünün belirlenen teminat rakamının altına düşmemesi gerekiyor. Düştüğü durumda pozisyonun devamının sağlanması için gerekli bakiyenin hesaba yatırılması gerekiyor.