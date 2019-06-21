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Uzunmehmet’in taşkömürünü buluşunun 190. yılında törenle anıldı

Uzun Mehmet, 1829 yılında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Köseağzı köyünün Neyren Deresi yatağında taşkömürünü buluşunun 190.

21 Haziran 2019 Cuma 13:09
Uzunmehmet’in taşkömürünü buluşunun 190. yılında törenle anıldı

Uzun Mehmet, 1829 yılında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Köseağzı köyünün Neyren Deresi yatağında taşkömürünü buluşunun 190. yılında törenle anıldı.


Zonguldak’ta Uzun Mehmet Anıtı’nda düzenlenen anma törenine, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş ve TTK yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Amelebirliği Başkan Vekili Murat Köseoğlu, TMMOB MMO Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, Belediye Meclis Üyeleri, GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, meslek odası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.


Kuvvetli sağanak yağış altında gerçekleştirilen törende TTK, GMİS, MMO ve Amelebirliği çelenklerinin Uzunmehmet Anıtı’na konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, MMO Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı kısa birer açıklama yaptı. TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, “21 Haziran tarihi Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşu ve beraberinde kömürü bize bulan Uzunmehmet’i anma günü olarak kutlanıyor. 170 yıllık geçmişi olan maden havzamızda tüm maden şehitlerini saygıyla, şükranla, rahmetle anıyorum” dedi.


GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Kömürü buluşunun 190. Yılında Uzunmehmet’i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Zonguldak’ımızın kurtuluşunun 98. Yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.


MMO Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı ise şöyle konuştu; “Bildiğiniz gibi bugün Zonguldak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıldönümü. Hem bu vesileyle hem de Uzunmehmet’in kömürü buluşunun yıldönümü vesilesiyle toplandık. Zonguldak’ta bulunan taşkömürünün hem ülkemiz açısından hem de bölgemiz açısından çok önemli olduğunu, Zonguldak taşkömürüyle ilgili olarak, en azından şunu söyleyebilirim, üretime yönelik istihdamın önündeki engellerin kaldırılmasını, taşkömürünün geçmişte olduğu gibi gelecekte de ülkemize iyi hizmet etmesini, özelleştirme saplantılarından vazgeçilmesini temenni ediyorum. Uzunmehmet’i ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum."

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:09
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