Uzunköprü Milli Emlak Şefliği’nden satılık mülkler

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre nitelikleri ilanla duyurulan taşınır ve taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 08.09.2021 tarih ve saat 10:00’da Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak.

İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Uzunköprü Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girenler, satışa çıkarılan taşınırlar ile taşınmazları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

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