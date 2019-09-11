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Uzungöllü turizmciler sezondan memnun

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’deki turizmciler turist yoğunluğunun geçen yıla göre düştüğünü ancak buna rağmen sezondan yine de memnun kaldıklarını belirttiler.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:48
Uzungöllü turizmciler sezondan memnun

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’deki turizmciler turist yoğunluğunun geçen yıla göre düştüğünü ancak buna rağmen sezondan yine de memnun kaldıklarını belirttiler.


Yöredeki turist hareketliliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, bu sezon havaların istenildiği gibi geçmediğini buna karşın Körfez ülkelerinden gelenlerin yağmurlu ve sisli havaları sevdiğini söyledi. Akyüz ”Bu sezonki potansiyelgeçen seneye göre biraz düşüş oldu diyebiliriz. Sezon erken başladı Ağustosun sonuna kadar devam etti. Bu bizim için sevindirici bir durumdu. Özellikle Suudi Arabistan’dan gelen turistlerde büyük düşüş yaşanırken, bu turistlerin yerine Kuveyt, Umman, Katar ve Irak gibi ülkelerden gelen misafirler bu açığı kapattı. Şu andaki potansiyeli baktığımız zaman sezon yine degüzel geçti. Bu sezon hava şartları iyi olmadı. Bu durum özellikle yerli turist yoğunluğunu olumsuz olarak biraz etkiledi. Ancak Ortadoğu’dan gelen misafirlerimiz bu havaları seviyor. Özellikle yağmurlu havalarda dışarıya çıkıp geziyorlar, güneşli havalarda ise otelde odalarına çekiliyorlar. Onun için bizim açımızdan fazla eksisi olmadı. Ancak yerli açısından oldu. Çok sıkıntı yaşamadık. Bizim en büyük sorunumuz kış ayları. Kış turizmiyle ilgili özellikle teleferik ve kayak turizmini bir an önce hayata geçirip turizmi daha canlandırmamız gerekiyor” dedi.


Bu seneki sezonun erken başladığını ve erken bittiğini kaydeden Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz ise “Bu sezon, geçen sezona göre biraz daha düşük geçti. Suudi Arabistan’daki misafirlerimiz bu sene biraz daha az geldi. Onların yerini diğer ülkelerden gelen misafirlerimiz doldurdu. Dolayısıyla fena bir sezon yaşamadık. Sezon erken başladı erken bitti” diye konuştu.


Uzungölü ziyaret eden vatandaşlar da yörenin doğasına hayran kaldıklarını belirtirken tek olumsuz tarafın çarpık yapılaşma olduğunu söylediler.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:48
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