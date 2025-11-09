Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi
TGRT’deki Medya Kritik programında gergin anlar yaşandı. Gazeteci Nagehan Alçı ile Fuat Uğur arasında tartışma çıktı. Alçı'nın “Gürsel Tekin'in avukatı olacaksan buyur alan değiştir” ifadeleri sonrası ortalık karıştı.
Nagehan Alçı, “Gürsel Tekin'in gönüllü avukatı olacaksan buyur alan değiştir” sözleriyle Fuat Uğur’a tepki gösterdi.
Uğur ise, “Sen de İmamoğlu’nun ve Özgür Özel’in avukatı olacaksan buyur savun” ifadeleriyle karşılık verdi.