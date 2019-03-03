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Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz

Emekli olabilmek için uzun bir süre prim ödeyen ancak bazı sebepler nedeniyle emekli olamayan vatandaşlara müjdeli haber verildi. Vatandaşlar artık ödedikleri primleri geri alabilecek.

03 Mart 2019 Pazar 15:20
Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz

Emekli olmak için prim ödeyen ancak bazı durumlar nedeniyle emekliliğe hak kazanamayanlar ödedikleri tüm primleri toplu olarak geri alabiliyor.

Çalışanlar emekli olabilmek için prim ödemeleri gerekiyor. Bununla birlikte yaş ve çalışma yılı şartını da tamamlamalı. Ancak bazı sigortalılar emeklilik için gereken şartları yerine getiremiyor.

Emeklilik için gerekli şartları yerine getirenler ömürleri boyunca maaş ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor.

Primlerini tamamlamayanlar var

Bazı durumlardan dolayı primlerini ödeyemeyip emekli olmayanlar ise tüm ödedikleri primleri toplu olarak geri alabiliyor.

Primleri geri almak için ne yapmak gerekiyor?

Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmıyor olunması gerekiyor. Kendine ait bir işte çalışmamak(Bağ-Kurlu olmamak). Vefat ettiyse ailesine ölüm aylığı, dul, yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.

Dilekçe göndermeniz gerekiyor

Ödenen primleri geri almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe verilmesi gerekiyor. Dilekçeyi inceleyen SGK en kısa sürede paranın geri ödenmesini sağlıyor.

İki kıstas var

Eski SGK'lılar 2008 yılından önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primini alabilirken, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeme kapsamında bulunuyor. Bağ-Kurlulara ise ödedikleri tüm primler geri veriliyor.

3 prim geri alınmıyor

Sağlık için ödenen Genel Sağlık Sigortası, doğun ve askerlik borçlanmaları geri ödeme kapsamı dışında tutuluyor.

Faiz işletilmiyor

Yatırılan primler faizsiz olarak ödeniyor. Ancak güncelleme katsayısına göre hesaplamalar yapılıp geri ödemede düşük ödemeler ortadan kalıyor.

Yine de emekli olabilirsiniz

Paranızı iade aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız, parasını aldığınız günlerin primlerini ödeyerek yeniden emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:20
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