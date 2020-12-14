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Gündem Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
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Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının gelebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:23:00 -
Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olabileceğini söyledi. İlhan, şehirlerarası olabilecek hareketliliğe karşı seyahat kısıtlaması önleminin de alınabileceğine vurgu yaptı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının olabileceğini söyledi.

"Vaka sayısının yoğun olduğu iller için giriş-çıkış kısıtlaması yapılabilir"

Prof. İlhan, 4 günlük kısıtlamanın, koronavirüs bulaşına etkili olabileceğine dikkat çekti. İlhan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını, vatandaşların tatil olarak değerlendirmemesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:


"Vatandaşların 4 günlük kısıtlamayı tatil fırsatı olarak düşünmemeleri gerekiyor. Tatil fırsatı olarak düşünürseler hata yapmış olurlar, koronavirüs bulaşını artırmış olurlar. Koronavirüs vaka sayısının yoğun olduğu iller için giriş-çıkış kısıtlaması yapılabilir. Her il için bu geçerli değil ama vaka sayısı yoğun olan illerde giriş-çıkış işleri olanlar dışında yasaklanabilir."

"Zor bir süreçteyiz ama tünelin sonunda ışık var"

Prof. Dr. İlhan, kısıtlamaların etkilerinin 8-10 günde görülebileceğini belirterek, "Bu çarşamba veya perşembe, hafta sonu uygulanan kısıtlamanın etkilerini bir görmemiz lazım. Rakamların binlerin altına doğru inmesi yılbaşına kadar çok güç. Zor bir süreçteyiz ama tünelin sonunda gerçekten ışık var. 2-3 aylık sürecin, yılbaşından itibaren koronavirüs mücadelesinde çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

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