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Kadın - Aile Uzun süre kulaklık takmam zararlı mı?
Kadın - Aile

Uzun süre kulaklık takmam zararlı mı?

Kulaklık takmak zararlı mı? | Günümüzde teknoloji cihazların kullanımı arttı. Müzik dinlerken, video izlerken hatta telefonla konuşurken pek çok kişi kulaklık kullanmayı tercih ediyor. Peki, uzun süre kulaklık kullanmak zararlı mı? | Saatlerce kulaklık takmak niye zararlı?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 17:19:00 -
Uzun süre kulaklık takmam zararlı mı?

Kulaklıkla müzik dinlemek tehlikeli mi? | Gün içerisinde pek çok kişi saatlerce kulaklık kullanmayı tercih ediyor. Uzmanlar uzun süreli kulaklık kullanımının zararlı olduğunu belirtiyor. Ayrıca sokakta kulaklık kullanımının ciddi kazalara yol açabileceği bu sebeple en azında tek kulaklığın takılmasının uygun olacağı vurgulanıyor.  Kulaklık ne gibi zarar verir?

Uzun süre kulaklık takmam zararlı mı?

Saatler boyunca kulaklık kullanan kişilerde baş ağrısı sıklıkla görülür. Özellikle kulaklıkla çalışan çağrı merkezi çalışanları baş ağrısı, migren sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlar, uzun süre yüksek sesle müzik dinlemenin işitme kayıplarına yol açabileceğini ifade ediyor.

Uzun saatler boyunca kulaklık takanlarda kulak kirinin birikmesi daha kolaydır. Kulak kiri ise temizlenmediğinde enfeksiyon sorununa yol açabilir.

Gün içerisinde saatlerce kulaklık takanlarda çınlama ya da cızırtı şeklinde kulaklarda ses duyulması normaldir.

Uzun süreli kulaklık kullanımı vertigoya yol açtığı da ifade ediliyor.

Evde, sokakta, toplu taşımada kulaklık kullananlar bu cihazların temizlikleri konusuna hassas olmazsa akne sorunuyla karşı karşıya kalabilirler.

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