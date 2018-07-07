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Üzümün iyi geldiği hastalıklar!

Pek çok bitki ya da meyve, bitkisel odaklı tıbbi çözümlerde destek amaçlı kullanılabilir. Üzüm de yararlı ve etkili yönleri ile sağlık açısından büyük öneme sahip olan bir meyvedir.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:00
Üzümün iyi geldiği hastalıklar!

BÖBREK RAHATSIZLIKLARI:

Üzüm taneleri, içerdiği vitaminler ile birlikte vücudu beslerken böbreklerin çalışmasını da düzenler. Özellikle akşamları birer salkım üzüm yenildiğinde ve bu durumun alışkanlık haline getirildiğinde böbrek sorunları ve ağrıları da azalır.

KALP ATIŞI İLE İLGİLİ RAHATSIZLIKLAR:

Kalp ile ilgili olarak üzümün ne denli önemli bir meyve olduğu tüm dünyaca bilinir. Kalp sağlığı için üzümden yapılan şarabın günde bir kadeh içilmesi buradan ileri gelir. Kalp ritmini ve kalp atışını düzenleyen üzüm ile daha sağlıklı bir vücut elde edilir.

KARACİĞERİN TEMİZLENMESİ:

Özellikle sık alkol alan ya da belli sebeplerden dolayı karaciğeri yorulan kişiler, düzenli olarak üzüm tüketerek karaciğerini temizleyip tazeleyebilir. Özellikle ileriki yaşlarda daha sağlıklı bir zaman dilimi geçirmek isteyen gençlere uzmanlar tarafından tavsiye edilen üzüm, bu şekilde vücudu yenilemeye karaciğerden başlar.

HÜCRELERİN YENİLENMESİ:

Tıpkı karaciğerin yenilenmesi ve temizlenmesinde olduğu gibi, kara üzümün kabukları ve çekirdekleri ile tüketilmesi halinde hücre yenileme işlemleri de gerçekleşir. Bu şekilde vücudun daha genç ve diri kalması sağlanır.

SİNDİRİM SORUNLARI:

Sindirim konusunda sıkıntı yaşayan bireylerin yediklerini daha rahat sindirmesi için üzüm tavsiye edilir. Üzüm meyvesi bağırsak çalışmasını düzene sokar ve sindirim sistemini kuvvetlendirir. Bundan dolayı da düzenli olarak üzüm yiyen kişilerde herhangi bir sindirim probleminin yaşanmadığı ya da nadiren ortaya çıktığı görülür.

ÇOCUK GELİŞİMİ:

Bebeklerin ve çocukların vücut gelişiminde yararlı yanları ile ön plana çıkan üzüm, bu yaşlarda düzenli olarak tüketilmelidir. Üzüm yeme alışkanlığına çocuk yaşlardan başlanılarak daha sağlıklı bir vücut gelişimi yaşanması sağlanır.

ÖNEMLİ NOT:

Üzüm yüksek kalorili bir meyvedir. 100 gram üzümde 65 kalori bulunur. Bundan dolayı üzüm tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerekir. Özellikle diyet yapan kişiler bu durumu göz önünde bulundurarak kullanmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:00
  1. sağlık
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  4. Üzümün faydaları
  5. üzüm
  6. Kalp hastalığı
  7. böbrek hastaları

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