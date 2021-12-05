Üzümlü cevizli kek tarifi, nasıl yapılır?

Ceviz aynı zamanda metabolizmayı iyileştirir. Ceviz, vücuda bakır, kalsiyum, demir, selenyum, çinko gibi mineraller sağlar. Büyüme ve gelişme, sindirim ve nükleik asit sentezi gibi metabolik aktivitelere katkıda bulunur. Cevizin faydaları düzenli tüketildiğinde artar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Cevizin tüm faydalarını kek yaparak fayda sağlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Üzümlü cevizli kek nasıl yapılır?

M

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım limonun kabuğunun rendesi

Çay kaşığının ucu ile tarçın

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı ceviz

Yapılışı

Öncelikle kuru üzümleri ayıklıyoruz.

Üzerine kaynar su dökerek, biz keki hazırlayana kadar bekletiyoruz.

Oda sıcaklığındaki yumurtaları ve şekeri, bir kabın içinde mikser yardımı ile beyaz köpük olana kadar çırpıyoruz.

Yağ, yoğurt, tarçın ve limon kabuğu rendesini ilave edip, çırpmaya devam ediyoruz.

Elediğimiz unu, vanilya ve kabartma tozu da ekleyip, iyice karışana kadar çırpıyoruz.

Üzümleri süzüp, kağıt havlu yardımı ile güzelce suyunu alıyoruz.

Bir tabağa koyup üzerini hafifçe unlayıp, sallıyoruz ki her tarafına un değsin.

Kek karışımının içine, unlanmış üzümleri ve cevizleri ekleyerek, kaşıkla bir iki defa hafifçe karıştırıyoruz.

Yağlayıp, un serptiğimiz kek kalıbına karışımı döküyoruz.

180 derecede, üzeri pembeleşene kadar pişiriyoruz.

Piştiğini anlamak için kürdan testi yaparsanız daha sağlıklı olacaktır.

Fırından çıktıktan sonra 10-15 dakika kendini çekmesi için bekletiyoruz.

Sonra kalıptan çıkarıyoruz, yoksa parçalanır.

Hafif soğuduğunda, üzerine pudra şekeri serpip süsleyebilirsiniz.