Üzüm çekirdeği antioksidandır

Antioksidan vitaminler olan C vitamininden 20 kat, E vitamininden ise 50 kat daha üstündür.

Üzüm çekirdeği hülasası flavonoid denilen vitamin benzeri grubun içine girer. Vücudu, kendi içinde oluşan ya da dış kaynaklı serbest oksijen radikallerinden ve diğer radikallerden korur.

Üzüm çekirdeğinin faydaları:

● Üzüm çekirdeği damar yozlaşmasını önler ve damarlarınızı sağlamlaştırır.

● Hipertansiyon, kalp krizi ve felç olasılığını minimale indirir.

● Diabetli ve varisli kişilere son derece yararlıdır.

● Gözü maküler dejenerasyon ve kataraktan korur. Üzüm çekirdeği sürekli bilgisayarın başında olan kişilerin göz sağlığının korunmasında da önemlidir.

● Üzüm çekirdeği DNA hasarını azaltarak kanser oluşum riskini de en aza indirir.

● Üzüm çekirdeği cildin bağdokusunda bulunan kollajeni sağlamlaştırır. Deriyi dinçleştirdiği için kozmetik sanayinde merhem olarak da kullanılır

● Üzüm çekirdeği histamin salgısını azaltarak alerjiyi önler.

● Romatizmal hastalıklar, ağrı ve endometrioz gibi durumlarda yararlı olurlar.

Üzüm çekirdeğini çiğnemelisiniz

Üzüm çekirdeği ekstresinin 100 mg’lık kapsülleri mevcut. Hastalıklardan korunmak için günde 1-2 kapsül yutulabilir. Yukarıda saydığımız konularda bir rahatsızlığınız varsa bu dozu iki katına çıkartabilirsiniz. Şimdiye kadar üzüm çekirdeği ekstresinin fazla alınması ile ilgili bir yan etki bildirilmemiştir.

Kapsül yerine 1 avuç ya da fincan kara üzüm kurusu da yiyebilirsiniz.

Piyasada kilosu 6-8 milyona satılıyor. Ayrıca aktarlardan kilosu 30 liraya üzüm çekirdeği de almak mümkün.

Kara üzümü ya da kurusunu yerken çekirdeklerini çiğneyiniz, böylece etkisini de artırmış olursunuz.