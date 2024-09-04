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Siyaset ‘Üzülüyorum ama…’ Bakanlık kaçak yapıyı yıkarken ondan izin almamış
Siyaset

‘Üzülüyorum ama…’ Bakanlık kaçak yapıyı yıkarken ondan izin almamış

Yeniakit Publisher
2024-09-04 22:21:00 -
‘Üzülüyorum ama…’ Bakanlık kaçak yapıyı yıkarken ondan izin almamış

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar için yıkım işlemleri başladı. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Bize haber vermeden işlem yapmaya çalışıyorlar” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar Vaniköy'deki kaçak inşaatın yıkılmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu yıkım için kendisine haber verilmediğini öne sürerek, “Büyükşehir Belediyesi zaten tutanakları tutuyor. Garip olan zaten yıkımı programda olan yere bugün İBB sokulmuyor ve orada Büyükşehir Belediyesine hiçbir haber vermeden işlem yapma gayretindeler” dedi.

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