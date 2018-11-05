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Uztürk: İkincilik bizi tatmin etmedi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Uztürk, "Çok iyi oynadığımız final maçının sonunu getiremedik." açıklamasını yaptı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:42
Uztürk: İkincilik bizi tatmin etmedi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğu çok istemelerine karşın finalin sonunu getiremediklerini söyledi.

Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Angola'ya penaltılarda 5-4 yenilerek kupayı ikinci sırada tamamladıklarını anlattı.

Dünya Kupası'na iyi hazırlanmış ve şampiyonluğa inanmış bir kadroyla katıldıklarını vurgulayan Uztürk, "Futbolun adaleti yok. Final maçı dahil kupada çok iyi oynadık. Herkes bizi takdir etti. Çok iyi oynadığımız final maçının sonunu getiremedik. Futbolcularımız ve teknik heyet üzerine düşeni yaptı." diye konuştu.

Finaldeki rakipleri Angola'nın iyi mücadele gösteren ekip olduğunu dile getiren Uztürk, şunları kaydetti:

"Angola'ya karşı adeta tek kale oynadık ancak fırsatları değerlendiremedik. ABD, Kenya, Rusya, İrlanda ve ev sahibi Meksika'yı geçerek finale geldik. Maçlarımızı da farklı kazandık. Ancak finalde şampiyonluğa ulaşmayı başaramadık. Çok inandık, mücadele ettik ama olmadı. Yarı finalden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak destek verdi. Milletimizin desteğini yanımızda hissettik. Finalden sonra Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu arayarak başarıyı kutladı. Baktığımızda dünya ikincisi bir takım var. Fakat ikincilik bizi tatmin etmedi. Şampiyonluk kupasını istiyorduk. Sporcularımız inanılmaz bir mücadele verdi. Takımın futbolculardan başlayarak bütün teknik heyet ve görevlilerini kutluyorum."

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:42
  1. ampute
  2. Ampute Futbol Dünya Kupası
  3. Arif Ümit Uztürk
  4. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

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