Uzmanları bile şaşırtan mucize! Yeşil mercimeğin içine bunu katıp tüketirseniz...

Çoğu kimse bilmez ama yeşil mercimek tam bir protein deposudur. Sağlık açısından oldukça faydalı olan yeşil mercimek özellikle kış mevsimlerinde tüketilir. İçeriğinde vitamin ve mineral barındıran yeşil mercimek hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Kolayca yemeği yapılabilen yeşil mercimeği genellikle zayıflamak isteyenler tercih eder. Peki yeşil mercimeğin faydaları nelerdir? İşte bu soruların yanıtı...

Bakla ailesine ait olan yeşil mercimek, normal mercimeğin bir çeşididir. Tohum şeklinde olan bu besin, yemek ve salatası yapılarak tüketilir. Diyet yapmak isteyenler için ideal olan yeşil mercimek, vücudun genel enerjisini yüksek tutar. A, C, B1 ve B2 vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum, fosfor, iyot, çinko, bakır, kükürt ve protein bakımından oldukça zengindir. Anadolu'da yüzyıllardır tüketilen bu besin dünya da en çok Orta Asya da kullanılır. Tarihçesi insanlık tarihine dayanan yeşil mercimek, normal mercimek gibi kalorisi yüksek değildir. Ayrıca tat olarak da fıstığa benzer. Salatalar için pişirildiğinde 30, yemek için ise 40 dakika yeterlidir. Fazla kaynatıldığında bezin değeri oldukça düşer. Kabukları, normal mercimeğe göre daha hassastır. Bu yüzden ilk on dakika da hemen çatlar. Protein eksikliği yaşayanlar ve et tüketmeyi fazla sevmeyenlerin tüketmesi gereken besinlerin başında gelir.

•Yeşil mercimek protein bakımından zengindir.

•Kansızlık ve halsizlik gibi hastalıkları bitirir.

•Sindirimi kolaylaştırarak bağırsakların fonksiyonlarını güçlendirir.

•Zayıflamak aynı zamanda enerji depolamak isteyenler için ideal besinlerden biridir.

•Yeşil mercimek suyunu süzüp içine bir kaçık bal ekleyip tükettiğinizde yağ yakımınıza destek olur.

•Ayrıca bu karışım vücuttaki toksinleri atar.

Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir?

•Yeşil mercimek yüksek protein sayesinde kemik sağlığına katkıda bulunur. Vücudun kas sistemini güçlendiren yeşil mercimek hastalıklı hücrelerin sayısını azaltarak vücudun bağışıklığını artırır.

•Uzun süre midenin tok hissetmesini sağlar. Aynı zamanda lif bakımından zengin olan yeşil mercimek bağırsakları temizler. Yemeği yapılan yeşil mercimeğin ilk kaynama suyu içildiğinde ise sindirimi kolaylaştırır.

•İçerdiği folik asit sayesinde; ergenlik geçişlerinde, menopoz, adet ve hamilelik süreçlerinde yaşanan hormon dengesizliğini düzenleyerek vücudun yapısını korur. Aynı zamanda uzmanlar tarafından kalp hastalarının da tüketmelerini tavsiye ettiği bir besin kaynağıdır.

•Yükselen kolesterol seviyesini dengede tutar. Ani yükselen ve düşen kan oranını dengeler. Baş dönmesi, felç, inme ve yükselen tansiyon gibi rahatsızlıkların oluşma riskini azaltır.

•Beyin ve sinir sisteminin sağlığını koruyarak hastalıklara yakalanma oranını düşürür.

•Demir bakımından da zengin olan yeşil mercimek demir eksikliği olan hastaların yanı sıra kas ve kemik erimesi hastalarına da uzmanların önerdiği bir besin kaynağıdır.

Yeşil mercimek suyu ne işe yarar?

Yeşil mercimek suyu boğaz enfeksiyonlarını bitirmede etkilidir. Özellikle yeşil mercimek kaynatılıp süzüldükten sonra içerisine bir kaşığı bal eklenerek tüketilebilir. Ayrıca kilo vermek isteyenler da suyu tüketebilir. Su yüksek enerji sağlayarak yağ yakımını hızlandırmanın yanı sıra metabolizmayı da düzenler.