Uzmanlardan yatırımcılara altın tavsiye! Gelin güvenli limana yönelin

Buğra Kardan

Türkiye’yi hedef alan ekonomik taarruzların ardından dolar/TL kuru 18 liray gördü, Euro/TL kuru da 20 lirayı geçti. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TL’yi korumaya yönelik eylem planını açıklaması sonrası yeni fiyatlar normale döndü.

Yatırım analistlerince güvenli liman altına talebin rekor düzeylere vardığına işaret edildi.

Yeni Akit’e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de yatırımcılara dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Yıldırımtürk, “Kısa vadeli altın alım satımından kaçınılmalı. Orta ve uzun vadeli alım satımı yapılmalı. Altında 1 ya da 3 yıl kalınmalı” dedi.

Yıldırımtürk, gram altının dolar/TL kurundan güç aldığını belirtti. “Kur bir yerde durduğu takdirde gram altında ibre aşağı dönebilir” tahmininde bulundu. Ons altının artacağını kaydeden Yıldırımtürk, “Kısa vadede bin 875 dolar seviyesi görülebilir. Tabii riskleri ele almakta yarar var. Ukrayna konusu gerilime neden olabilir. Covid-19’da yeni varyasyon iddiası da altına yarayabilir. İlk çeyrekte bin 900 dolar hatta 2 bin dolar seviyesiyle karşılaşılabilir. Buna uyumlu olarak gram altında ibre daha da yukarı dönebilir” ifadelerini kullandı.

Belirsizlik var netlik yok

Yıldırımtürk, Türkiye’de faiz indirim furyasına girildiğini hatırlattı. Faiz indiriminin ne kadar devam edeceğinin belli olmadığını dile getiren Yıldırımtürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen söylemlere bakıldığında ‘Bizim az mesafemiz kaldı, faiz indirimini Aralıkta tamamlayacağız” gibi bir algı oluşuyor. Ekonomi yönetimi ise faiz indirimlerine devam edeceğini bildiriyor. Demek ki ocak, şubat ve martta da faiz indirimlerine gidilecek. Doğal olarak indirimlerle beraber mevduatta çözülme gözleniyor. Malum, her senenin sonunda bankalar ile şirketler döviz açıklarını kapatır ve dolar tetiklenir. Ancak bu dönemde dar kapıdan içeri girmeye yeltenen daha çok. ‘2022’nin ilk iki ayında da faiz indirimi uygulanacak, kontratımı şimdi bitireyim’ diyen ihracatçılar ve ithalatçılar var. Yoğunluk artıyor. Haliyle kim ne bulursa onu almaya gayret ediyor.”

“Piyasalar rahatlatılmalı”

Yıldırımtürk şöyle devam etti: “Hükümet veya ekonomi yönetimi ‘Faizi yüzde 10’da bırakacağız’ derse volatilite durur. Şu muhakkak ki piyasada güven eksikliği var. Güven oluşturmak için TCMB ve ekonomi yönetimi yol haritasını piyasalara sunmalı. Her şey netleşmeli. Çok önemli bir dönemeçteyiz. Bir tahminde bulunamıyoruz, tepe noktasını kestiremiyoruz. Zira parayı bulan ya da mevduatını bozduran dövize yöneliyor. Bu durumun önüne geçilmeli, piyasalar rahatlatılmalı.”