Uzmanlardan uyarı: Yanlış ilaç kullanımı ölüme yol açabilir!

Bilinçsiz ve gereksiz ilaç kullanımının ciddi hastalıklara sebebiyet verdiğini belirten uzmanlar, ilaçların doğru şekilde, doğru dozda ve zamanında kullanılması gerektiğini uyarıyor.

Bilinçsiz ilaç tüketiminin verdiği zararlara dikkat çeken Batman Eczacılar Odası Başkanı Adnan Bayhan, fazla ve gereksiz ilaç kullanımının faydadan çok adeta bir zehre dönüştüğüne işaret etti.

Eczacı Adnan Bayhan, doğru ilaç kullanımında hastaların dikkat etmesi gereken durumları İLKHA muhabirine anlattı.

Batman Eczacılar Odası Başkanı Adnan Bayhan

“Doğru kullanılmayan ilaç zehirlidir”

Doğru ilaç kullanımının çok önemli olduğunu ifade eden Bayhan, “Doğru ilaç kullanımı hekimler tarafından belirtilen ölçülerde, dozlarda kullanılması lazım. Belirtilen gün ve doz aralığında kullanılmayan bütün ilaçlar, ilacın tanımı gibi zehirlidir. İlaç nedir? İlaç dozu azaltılmış zehir anlamına geliyor. Onun için her ilacı; Belirtilen dozda, belirtilen uygulama yöntemiyle ve belirtilen şartlarda kullanmak zorundayız. Eğer o gün o doz, o şekil dışına itilirse o ilaç yarardan daha fazla zarar verir.” dedi.

“İlaçlar tedavi süresi boyunca kullanılmalı”

İlaç tedavisinin hastalık süresi boyunca kesinlikle aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Bayhan, “İlaçları tedavi süresi boyunca kullanmak zorundayız. İnsanlarımızın yaptığı en büyük hata şu; Almış olduğu ilacı ikinci, üçüncü günden sonra ‘Ben iyileştim’ moduna girip ilacı maalesef kesiyorlar. İlacın kesildiği yerde de maalesef hastalık tekrardan nüksediyor ve tekrar aynı ilacı kullanmak mecburiyetinde kalıyoruz.” diye konuştu.

İlaç israfına da değinen Bayhan, birçok Avrupa ülkesinde ilaçlar adet bazlı kullanılırken Türkiye’de ise kutu bazlı tabletlerin verildiğini belirtti.

“İlaçlar maalesef çöpe gidiyor”

Bundan dolayı sayısızca ilacın çöpe atıldığına dikkat çeken Bayhan, son olarak şunları söyledi:

“Avrupa’da, Amerika’da, gelişmiş ülkelerde kutu bazlı eczacılıktan daha çok adet bazlı ilaç kullanılmaktadır. Avrupa’da birçok eczanede yazılan reçetede örneğin 20 tabletlik ilaçlar yerine adet usulüne göre ilaç veriliyor. Ama Türkiye’de maalesef kutu bazlı 20-30 tane tabletler veriliyor. 10’dan sonrası kesiliyor ve 20 adet ilaç maalesef çöpe gidiyor. Evlerde gerekli gereksiz maalesef o kadar çok ilaç var ki bunları kullanmak için bir çalışma yapılırsa eğer hem milli ekonomide hem de israf boyutunda ciddi anlamda mesafe kat etmiş oluruz.”(İLKHA)