Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı: Daha da kötü hale gelecek! Herkes perişan olacak

Dünyanın çeşitli ülkelerinde görülen El Nino sıcaklıkları, daha şimdiden ülkelere hızla yayılmaya başladı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’ne göre havaların daha da ısınarak daha sıcak hale gelmesi bekleniyor. ABD tahmin modellerine göre, acımasız sıcak hava dalgası diğer eyaletlere ulaşmadan önce önümüzdeki günlerde daha da kötüleşecek ve yayılacak.