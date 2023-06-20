Uzmanlardan tek ses: ‘TikTok’a Sınırlama gelsin’, artık yeter!!

Uzmanlardan günümüze dek gelen tüm uyarılar çok yönlüyken ilk defa çarpıcı bir açıklama geldi: “Can sıkıntısı çeken çocuklarımız TikTok’la eğlenceli zaman geçirdiğini düşünürken aslında, illegal yapıların propagandası olan paylaşımlar üzerinden özendiriliyor ve ahlaki değerleri zayıflatılıyor!“

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanların görüşleri ve işte o açıklamalar;

Hukukçu Prof. Dr. Seyithan Deliduman, “TikTok sadece kullanıcıların bir çok olumsuz içeriğe maruz kalmasına sebebiyet vermekle kalmamakta, başta çocuklar ve gençler olmak üzere kullanıcılarının önemli bir kısmını bilerek veya bilmeyerek suç işlemeye itmekte yada teşvik etmektedir. Zira kullanıcılar TikTok üzerinden özellikle ağırlıklı olarak tehdit ve hakaret başta olmak üzere bir çok suç tipini işlemektedir. Daha kötüsü terörü ve terör suçlarını farkında olarak yada olmayarak övme-propoganda suçunu işleyerek başlarını belaya sokabilmektedirler. Uygulamada böyle çok örnek mevcuttur. Hakkında soruşturma yada dava açıldığında çoğu kişi pişman olmakta ama iş işten geçmektedir. Bu sebeple TikTok kullanımı konusunda önemli yasal düzenlemelerin bir an önce getirilmesi gerekmekte” önerisin de bulundu.

Sosyolog Şükran Şensözen, “Bilindiği üzere tüm dünyada aynı anda hem çok seviliyor hem de büyük tartışmalara yol açıyor. Son günlerde uzmanlardan gelen bir uyarı ise gerçekten çarpıcıydı: “Can sıkıntısı çeken çocuklarınız TikTok sayesince eğlenceli zaman geçirdiğini zannederken ölebilir!. Kullanım yaşı 13 olan günümüzün fenomen uygulamalarından tiktok gençler arasında rekabete neden olan challenge meydan okuma gibi Akımlarla gerek terör örgütlerine özendirilme olsun gerekse farklı zararlı konulara özendirilme olsun çok sayıda gencin ölümüne sebep olmaktadır.” Vurgusunda bulundu.

Siyasal İletişimci Taner Akkuş, bağımlılık haline gelen bu uygulamada küfür ve argo içeren söylemlerin yoğun şekilde kullanıldığını aktarırken, bir de bunun yanında şiddet, cinsellik, rahatsız edici çıplaklık, uyuşturucu kullanımına özendirme, siber taciz ve cinsel istismar gibi durumlarda da TikTok uygulamasının teşvik edici bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şimdi de terörün ve terör örgütleri gibi yapıların da bir propaganda mecrası haline geldiğini belirtti. Bu gibi tehlikeleri işaret ederek, başta gençler olmak üzere tüm toplumun milli ve manevi değerlerine yönelik verilen zararlara karşı aileleri uyaran Taner Akkuş, “Çocuklar TikTok sayesinde eğlenmek, para kazanmak ve ünlü olmak isterken milli ve manevi değerlerine zarar veren bu uygulamalara farkında olmadan yardım ediyorlar. TikTok kapatılsın, Artık yeter!. Diyerek, sözlerini tamamladı.

Ahde Vefa Platform Başkanı Nuran Kırlak, “Gençler ve çocuklarımıza bu tip uygulamaları kullanmalarına karşı koymak ve uygulamları zorla sildirmek veya telefonlarına el koymak çözüm yolu olmadığını gözlemliyoruz. Bunun yerine ilgili platformda içeriklerin daha doğru denetlenmesi, kişisel verilerin ve çocukların daha güvenli bir sosyal medya deneyimi yaşamasını sağlayacak adımların atılması gerekir. Bu doğrultuda TikTok ve benzeri sosyal medya platformları için devletlerin ciddi çalışmalar yürütmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç özelliklikle toplumdaki en savunmasız grubu oluşturan çocuklar için büyük öneme sahiptir. Kanun koyucular ile teknoloji şirketlerinin bir arada hareket ederek küresel, bölgesel ve ulusal boyutta eşgüdümlü çalışmalar yürütülmeli.” Uyarısın da bulundu.

Eğitim Yöneticisi Bera Zeyneb Türkmen, “Sosyal medya düzenleme yasası desteğiyle Tiktok başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarındaki zararlı içeriklerin oluşumuna kısıtlama ya da engelleme konulması gerekmektedir. Örneğin Instagram ya da Facebook’ta, platformların kendi ideolojileri ile örtüşmeyen bir içerik paylaşımı yaptığınız zaman hesabınız ya da gönderiniz kısıtlanıyor. Benzeri uygulama Türkiye devleti sınırları içinde bakanlık kontrolünde organize edilecek denetimlerle, örf ve adetlerimize uymayan, sapkınlık, vatan hainliği, terör vs. temalı zararlı içerikler oluşturmuş her hesaba yapılmalıdır. Kullanıcıların sosyal medyaya girmesi engellenemez ama içerik üreticiler denetimle engellenebilir. Hesapları kapatılabilir.” Dedi.

Eğitimci Özgür Akkuş, “TikTok, kullanıcılarının önemli anlarını kısa videolar çekerek paylaştığı bir eğlence platformudur. TikTok bu anlamda gençler ve çocuklar arasındaki popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Gençler ve çocuklarımız bu uygulamayı kullanarak eğlenceli vakit geçirdiğini zannederken aslında farkında olmadan terör örgütlerinin propagandasına, suç örgütlerinin söylemlerine, pornografik içeriklere, ırkçılık ve nefret suçları gibi şiddet içeriklerine maruz kalıyorlar. TikTok uygulamasının bu şekilde kullanımı gün geçtikçe topluma ciddi zararlar vermektedir. Yetkililerin bu konuda acil önlemler alması toplumun geleceği ve huzuru için şarttır. Çocuklarımızın rahatça ulaşabildiği bu uygulamanın doğru denetlenmesi çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel verilerinin korunması konusunda, güvenli adımların atılması bir aciliyet arz etmektedir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak onların güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamak bizim birinci görevimizdir. TikTok uygulamasının yaygınlaşmasında rolü olan yetişkinlere de bu anlamda önemli görevler düşüyor.” Açıklamasın da bulundu.

Diplomatlar Birliği Başkanı (BDU) Musa Karademir, “Tik Tok un artırılmış gerçeklik boyutunu irdelemek önemli. Bu süreçte özellikle algı yönetimi ve artırılmış gerçeklik üzerine bir değerlendirme yapmak ve bazı dizi ve filmleri örnek vermek etki yapacaktır. Farkındalık adına; Truman Show diğer dizilere nasıl örnekse ki, özellikle Black Mirror gibi örneklemeler de gençlerimizin bilinçaltına yönelik yapılacak olası bir algı yönetimine karşın dikkatli olmaları için iyi birer karşılaştırma yapmasını sağlar.” Önemine değindi.