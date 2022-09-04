Uzmanlardan şok uyarı! Herkes afiyetle tüketiyor ama adım adım ölüme götürüyor

Sağlıklı bir ömür, sağlıklı beslenme ve spordan geçiyor. İltihaplanmaya neden olabilecek yiyecekler zaman içerisinde bünyenizi zayıflatarak hastalıklara davetiye çıkarmaya başlar.

İlginç bir şekilde, yediğiniz yiyecekler vücudunuzdaki iltihabı önemli ölçüde etkileyebilir.

İşte iltihaplanmayı artıran yiyecekler

ŞEKER VE YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU

Sofra şekeri (sakkaroz) ve yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS), Batı diyetinde iki ana ilave şeker türüdür.

Şeker % 50 glikoz ve % 50 fruktozdur, yüksek fruktoz mısır şurubu, % 45 glikoz ve% 55 früktoz ile ilgili iken eklenen şekerlerin zararlı olmasının nedenlerinden biri, hastalığa yol açabilecek inflamasyonu artırabilmeleridir.

Uzman Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy konu hakkında bilgiler verdi.

Bir çalışmada, yüksek sükroz diyetleri ile beslenen fareler, kısmen şekere inflamatuar yanıt nedeniyle akciğerlerine yayılan meme kanseri geliştirdi.

Başka bir çalışmada, yüksek şeker diyetiyle beslenen farelerde omega-3 yağ asitlerinin anti-enflamatuar etkileri bozulmuştur.

Meyve ve sebzelerde az miktarda fruktoz vücut için iyi olsa da, ilave şekerlerden fazla miktarlarda tüketmek zararlıdır. Çok fazla fruktoz tüketmek obezite, insülin direnci, diyabet, yağlı karaciğer hastalığı, kanser ve kronik böbrek hastalığı ile ilişkilidir.

Ayrıca, araştırmacılar fruktozun kan damarlarınızı kaplayan endotelyal hücrelerde iltihaplanmaya neden olduğunu ve bu da kalp hastalığı için bir risk faktörü olduğunu gösterdi.

Yüksek fruktoz alımının benzer şekilde farelerde ve insanlarda birkaç inflamatuar markeri arttırdığı gösterilmiştir.

İlave şeker oranı yüksek gıdalar arasında şeker, çikolata, alkolsüz içecekler, kekler, kurabiyeler, çörekler, tatlı hamur işleri ve bazı tahıllar bulunur.

YAPAY TRANS YAĞLAR

Yapay trans yağlar yiyebileceğiniz en sağlıksız yağlardır. Daha katı bir yağın stabilitesini sağlamak için sıvı olan doymamış yağlara hidrojen ekleyerek üretilirler.

İçerik etiketlerinde trans yağlar kısmen hidrojenlenmiş yağlar olarak listelenir. Çoğu margarin trans yağ içerir ve raf ömrünü uzatmak için genellikle işlenmiş gıdalara eklenir.

Süt ve ette bulunan doğal olarak oluşan trans yağların aksine, yapay trans yağların iltihaplanmaya neden olduğu ve hastalık riskini arttırdığı gösterilmiştir. HDL (iyi) kolesterolü düşürmenin yanı sıra trans yağlar, kalp hastalığınız için bir risk faktörü olan arterlerinizi kaplayan endotel hücrelerinin işlevini bozabilir.

Yapay trans yağların tüketilmesi, C-reaktif protein (CRP) gibi yüksek seviyelerde enflamatuar belirteçlerle bağlantılıdır. Bir çalışmada, yüksek trans yağ alımını fazla olan kadınlar arasında...

Aşırı kilolu yaşlı kadınları içeren randomize kontrollü bir çalışmada, hidrojene soya yağı, enflamasyonu palmiye ve ayçiçeği yağlarından önemli ölçüde daha fazla artırdı. Sağlıklı erkeklerde ve yüksek kolesterol seviyesine sahip erkeklerde yapılan çalışmalar, trans yağlara yanıt olarak inflamatuar belirteçlerde benzer artışlar ortaya koymuştur.

Trans yağ oranı yüksek gıdalar arasında patates kızartması ve diğer kızarmış fast foodlar, bazı mikrodalga patlamış mısır çeşitleri, bazı margarinler, paketlenmiş kekler ve kurabiyeler, bazı hamur işleri ve etikette kısmen hidrojenlenmiş bitkisel yağları listeleyen tüm işlenmiş gıdalar bulunur.

RAFİNE KARBONHİDRATLAR

Gerçek şu ki, tüm karbonhidratlar sorunlu değildir. Eski insanlar, binlerce yıldır ot, sebze ve meyve şeklinde yüksek lifli, işlenmemiş karbonhidrat tükettiler. Problem rafine karbonhidratlarda, yüksek miktarda rafine karbonhidratları tüketmek iltihaplanmaya neden olabilir. Rafine karbonhidratlar da liflerinin çoğunu uzaklaştırmıştır.

Lif dolgunluğu arttırır, kan şekeri kontrolünü iyileştirir ve bağırsaklarınızdaki yararlı bakterileri besler. Araştırmacılar, modern diyetteki rafine karbonhidratların, obezite ve inflamatuar bağırsak hastalığı riskinizi artırabilecek inflamatuar bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik edebileceğini öne sürüyor.

Rafine karbonhidratlar, işlenmemiş karbonhidratlardan daha yüksek glisemik indekse (GI) sahiptir. Yüksek GI gıdalar, kan şekerini düşük GI gıdalardan daha hızlı yükseltir. Bir çalışmada, yüksek GI gıdalarını yüksek miktarda tükettiği bildirilen yaşlı yetişkinlerin kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi inflamatuar bir hastalıktan ölme olasılığı 2.9 kat daha fazlaydı.