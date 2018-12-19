THY- Euroleague
0553 313 94 23

Uzmanlardan 'soğuk hava' uyarısı: Yüz felcine neden olabilir!

Kış ayları üst solunum yolları enfeksiyonları kadar yüz felcine de davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, yüzün soğuk havadan mutlaka korunması gerektiğini belirtirken, “Araba camlarını bile açmayın” diyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:52
Uzmanlardan 'soğuk hava' uyarısı: Yüz felcine neden olabilir!

Kış ayları ve soğuklarda, üst solunum yolları enfeksiyonlarının arttığını ifade eden uzmanlar, soğuk ve rüzgârlı havaya bağlı olarak sıklığında artış gözlenen sorunlardan birinin de yüz felci olduğunu belirtiyor.

Yüz sinirleri görevini yapamıyor

Uzmanlara göre, yüz siniri kafatasından çıktıktan sonra kulak içerisindeki kemik tünelden geçiyor. Daha sonra yüze dağılıyor. Yüzdeki göz, ağız ve mimikler bu sinir sistemiyle kontrol ediliyor. Soğuk çarpması durumunda ise yüz felci tablosu ortaya çıkıyor. Yüz sinirleri görevini yapamıyor. Hastalar kaşlarını yukarıya doğru kaldıramıyor, gözlerini açıp kapatamıyor ve ağızlarını hareket ettiremez hale geliyor. Bunun yanı sıra baş, boyun ve kulak ağrısı da meydana geliyor. Hem estetik, hem de sağlık açısından yüz felci kişileri rahatsız edebiliyor.

Soğuk havalarda yapılması gerekenler

Bunun için hem ilaç, hem de fizik tedavisi uygulanması gerektiğini belirten uzmanlar, 2 hafta kortizon tedavisi uygulandığını, daha sonra ise fizik tedavi uygulamasıyla mimiklerin geliştirildiğini aktarıyor. Uzmanlar soğuk havalarda yapılması gerekenleri ise şu şekilde açıklıyor:

“Soğuk ve rüzgarlı havalarda korunmak için kış aylarında dışarı çıkarken, yüzümüzü atkı ile sarmamız gerekiyor. Ani sıcak soğuk değişiminden dolayı yüz felci olma olasılığı yüksektir. Bunun dışında araba kullanırken de camların açılması sonucunda yüz felcine davetiye çıkarırız. Yüz felcinin herhangi bir MR veya röntgenle anlaşılacak bir durumu yok. Yüz felci yüzde 85 oranında kendiliğinden veya uygulanan tedavi sonrasında 1 ay içerisinde düzeliyor. Ancak yüzde 10’luk kısım 6 ay ile 1 yıl içerisinde toparlıyor. Yüzde 1-2’lik kısımda ise sekel bulgu kalabiliyor. Estetik operasyonu geçirmesi gerekebiliyor.”

Beyin tümörlerine ve kafa travmalarına bağlı olabilir

Bazen beyin tümörlerine ve kafa travmalarına bağlı yüz felçlerinin de ortaya çıkabildiğini belirten uzmanlar, bu durumun sıcak veya soğuk ile hiçbir alakasının olmadığını özellikle vurguluyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:52
  1. yüz felci
  2. soğuk
  3. sıcak
  4. MR
  5. tümör
  6. beyin
  7. röntgen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı eski polislerin yargılandığı davada karar
    1. FETÖ sanığı eski polislerin..
    2. Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
    3. Trump'ın açıklaması sonrası dolar..
    4. Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü..
    5. Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
    6. Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici..
    7. İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf..
    8. Erzincan'daki "terör örgütü" davasında..
    9. Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!
    10. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!
    11. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks..
    12. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
    13. Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp..
    14. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı..
    15. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    16. İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz..
    17. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    18. Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni..
    19. Gaziantep'te sağanak
    20. Resmen duyuruldu! ABD Suriye'deki..
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti