Uzmanlardan 'soğuk hava' uyarısı: Yüz felcine neden olabilir!

Kış ayları ve soğuklarda, üst solunum yolları enfeksiyonlarının arttığını ifade eden uzmanlar, soğuk ve rüzgârlı havaya bağlı olarak sıklığında artış gözlenen sorunlardan birinin de yüz felci olduğunu belirtiyor.

Yüz sinirleri görevini yapamıyor

Uzmanlara göre, yüz siniri kafatasından çıktıktan sonra kulak içerisindeki kemik tünelden geçiyor. Daha sonra yüze dağılıyor. Yüzdeki göz, ağız ve mimikler bu sinir sistemiyle kontrol ediliyor. Soğuk çarpması durumunda ise yüz felci tablosu ortaya çıkıyor. Yüz sinirleri görevini yapamıyor. Hastalar kaşlarını yukarıya doğru kaldıramıyor, gözlerini açıp kapatamıyor ve ağızlarını hareket ettiremez hale geliyor. Bunun yanı sıra baş, boyun ve kulak ağrısı da meydana geliyor. Hem estetik, hem de sağlık açısından yüz felci kişileri rahatsız edebiliyor.

Soğuk havalarda yapılması gerekenler

Bunun için hem ilaç, hem de fizik tedavisi uygulanması gerektiğini belirten uzmanlar, 2 hafta kortizon tedavisi uygulandığını, daha sonra ise fizik tedavi uygulamasıyla mimiklerin geliştirildiğini aktarıyor. Uzmanlar soğuk havalarda yapılması gerekenleri ise şu şekilde açıklıyor:

“Soğuk ve rüzgarlı havalarda korunmak için kış aylarında dışarı çıkarken, yüzümüzü atkı ile sarmamız gerekiyor. Ani sıcak soğuk değişiminden dolayı yüz felci olma olasılığı yüksektir. Bunun dışında araba kullanırken de camların açılması sonucunda yüz felcine davetiye çıkarırız. Yüz felcinin herhangi bir MR veya röntgenle anlaşılacak bir durumu yok. Yüz felci yüzde 85 oranında kendiliğinden veya uygulanan tedavi sonrasında 1 ay içerisinde düzeliyor. Ancak yüzde 10’luk kısım 6 ay ile 1 yıl içerisinde toparlıyor. Yüzde 1-2’lik kısımda ise sekel bulgu kalabiliyor. Estetik operasyonu geçirmesi gerekebiliyor.”

Beyin tümörlerine ve kafa travmalarına bağlı olabilir

Bazen beyin tümörlerine ve kafa travmalarına bağlı yüz felçlerinin de ortaya çıkabildiğini belirten uzmanlar, bu durumun sıcak veya soğuk ile hiçbir alakasının olmadığını özellikle vurguluyor.