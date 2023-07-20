Uzmanlardan sıcak havalarda hayatta kalma reçetesi!

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Haydar Sur, aşırı sıcak havalarda karşılaşılabilecek sağlık risklerini açıkladı ve korunmak için önerilerini sıraladı.

Sıcak havalar sağlık risklerini de beraberinde getiriyor

Yaz günlerinde aşırı sıcakların meydana getirdiği birçok risk olduğunu belirten Prof. Dr. Haydar Sur, bu risklerin yol açabileceği tehlikelerin farkında olmanın, kişinin can ve mal güvenliğini korumasında yarar sağlayacağını söyledi. Aşırı sıcakların riskleri arasında insan sağlığına getirdiği risklerin özel bir önemi bulunduğunu ifade eden Sur, “Bu riskler bizzat sıcaklığın oluşturdukları yanında aşırı terleme ile verdiğimiz kayıpları da içerir. Yaz aylarında ezelden beri kış hastalığı diye bilinen gribal enfeksiyonlar da sıklıkla yaşanabilir, hatta daha ağır seyredebilir.” uyarısında bulundu.

Aşırı sıcaklarda vücudun kendi ısı ayarlama mekanizması bozulabilir

Vücudun kendisini terleme ile serinletme yoluna gittiğini hatırlatan Sur, “Eğer çok uzun süre çok aşırı sıcağa maruz kalırsak, vücut sadece terleyerek sıcaklıkla baş edemez hale gelir. Bir başka tehlike, aşırı terleme ile aşırı su kaybedilmesi ve vücudun kuruması sonucuna ulaşılmasıdır. Vücudun maruz kaldığı sıcaklık miktarı, terleme ile vücuttan attığımız sıcaklıktan fazla hale gelirse vücudun kendi ısı ayarlama mekanizması bozulur ve vücudun temel yapısındaki sıcaklık artar. Bu durumda sıcaklıkla ilgili tıbbi tablolara ve hastalıklara kapı aralanmış olur. Bunlar arasında sıcağa bağlı döküntüler, sıcaklık krampları, sıcak çarpması ilk akla gelenlerdir.” dedi.

Sur, sıcaklık artışının vücuttaki etkilerini şöyle sıraladı:

Aşırı terleme

Başlangıçta kırmızı ve kaşıntılı cilt

Susuzluk hissi

Baş ağrısı

Bulantı, kusma ve ishal

Bitkinlik hissi

Zihni bulanıklık veya tam konsantre olamama hali

Kas krampları

Bazı hastalıklara sahip kişiler daha fazla risk altında

Aşırı sıcak havaların tehlikelerini herkesin bilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Haydar Sur, bazı hastalıklara sahip kişilerin daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Sur, özellikle dikkat etmesi gereken kişileri ise şöyle sıraladı:

MS, lupusi romatoid artrit gibi otoimmün hastalığı olanlar

Astım, KOAH ve alerji hastaları

Migreni olanlar

Kalp hastaları

Artriti olan kişiler

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Sıcaklığın çok yükseldiği saatlerde hareket gerektiren işler bırakılmalı

Prof. Dr. Haydar Sur, sıcaklardan ve olumsuz etkilerinden korunmak için ise yapılabilecekleri şu şekilde sıraladı:

- Öncelikle kişilerin kendilerini en serin yerde en çok zamanı geçirmek üzere programlaması gerekir.

- Eğer ikindi gölgesi, balkon ve bahçe serinliği, avluyu veya balkonu yıkayıp serinletme gibi imkanlar varsa bunlar es geçilmemeli.

- Pencereler ve kapılar karşılıklı açılarak hava akımı oluşturulmalı ve yoğunlaşan ısı yüksekliği düşürülmeli.

- Mümkünse güneş batmadan evden dışarı çıkılmayarak aşırı sıcağa maruziyet en aza indirilmeye çalışılmalı.

- Sıcaklığın çok yükseldiği saatlerde ev işleri veya diğer hareket gerektiren işler bırakılarak sıcaklığın stresi yükseltilmemeye çalışılmalı.

Fazla yemek ve stres gibi ek yüklerden kaçınılmalı

Fazla yemek yiyerek vücuda ek bir yük daha getirilmemesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Haydar Sur;

- Hafif meyve sebze ve yiyeceklerle öğünler rahatlatılmalı.

- Serin tutacak giysiler tercih edilmeli.

- Odalar çok güneş alıyorsa bir veya birden fazla güneş perdesi ile içeri gelen ısı enerjisi azaltılmalı.

- Her zamankinden çok daha fazla su içilmeli.

- Terle atılan tuz ve mineralleri yerine koymak adına aşırıya kaçmadan maden suyu içmek de yararlı olabilir. Bu öneriyi tansiyon hastaları fazla abartmamalı, çünkü tuzların aşırı alınması tansiyon dengesini bozabilir. Kritik değerlerle yaşayan hastaların bu konuda mutlaka hekimine danışması gerekir.” uyarısında bulundu.

“Sakin kalmaya dikkat edin”

Sakin ve huzurlu kalmaya dikkat edilmesini gerektiğini de belirten Sur, sözlerini şöyle tamamladı: “Kimseyle kavga edilmemeli, stres ile gelecek ek yüklerden kaçınılmalı ve yoracak eylemlerden uzak durulmalı. İmkânı olanların günde en az 1 veya daha fazla serin duş alması bir çözüm yoludur. Havuz, göl, deniz gibi ortamları bulunan kişilerin suya sık sık girmeleri, ancak suda yoğun hareket ile yüzme seanslarına da limit koymaları akılcı bir yol olacaktır.”