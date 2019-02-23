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Uzmanlardan gram altın uyarısı: 250 lirayı görebilir

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altının 250 lira seviyesini test edilebileceğini söyledi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:02
Uzmanlardan gram altın uyarısı: 250 lirayı görebilir

Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izledi. Haftaya 224 lira seviyelerinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 20 Şubat'ta 230,4 lira ile 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 1,5 getiri sağlayan altının gram fiyatı haftayı 227,6 liradan tamamladı. 3 haftadır üst üste kazandıran gram altın, sene başından bu yana ise yüzde 4,4 prim sağladı.

"250 lira seviyesini test edilebilir"

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altında yükselişlerin devam edeceğini belirterek, "Bu yıla 218 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatının ikinci kez 230 lira seviyesini test etti ancak yükselişler kalıcı olmadı. Altının gram fiyatı bir sonraki denemesinde 250 lira seviyesini test edilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Altının gram fiyatındaki gerilemelerin yatırımcılarına alım fırsatları sunduğunu bildiren Memiş, gram altında 220-230 lira bant aralığının alım için uygun seviyeler olduğunu ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını kaydetti.

Memiş, altının gram fiyatının kısa vadede 250 lira seviyesini test etmesinin sürpriz olmayacağını ifade ederek, geri çekilmelerde ise 224 ve 220 liranı destek seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"230-233 TL bandı direnç olarak izlenebilir"

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan da son dönemde ons altının bin 300 dolar üzerindeki hareketini güçlendirerek devam etme isteği ve dolar kurunun 5,20 lira seviyelerinin altından başlattığı yükselişi koruma isteğinin gram altını 220-230 lira bandına taşıdığını kaydetti.

Ons altına olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini bildiren Taştan şunları kaydetti:

"Ons altının, gram altındaki yükseltici etkisini bir süre daha göreceğiz. Dolar kurunda ise kısa vadede 5,28-5,31 bandına doğru olası bir geri çekilme gram altını bir miktar aşağı çekebilir fakat beklentimiz 220 lira üzerindeki tutunmanın devam edeceği yönünde. Önümüzdeki dönemde enflasyon ve TL'deki genel görünüm gündemimizde olmakla birlikte dışarıda risk iştahının altını ne yöne sürükleyeceğini takip edeceğiz. Altının gram fiyatında geri çekilmede 217 TL destek olmakla birlikte yükselişte ise 230-233 TL bandı direnç olarak izlenebilir."

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:02
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