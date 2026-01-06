Uzmanlardan acil uyarı: ATM’de bu QR kodu asla okutmayın

Kart kullanmadan işlem imkânı sunan QR kod teknolojisi, ATM’lerde yaygınlaştıkça siber saldırganların da yeni oyunu haline geldi. “Quishing” (QR Phishing) olarak adlandırılan bu yöntemde dolandırıcılar, ATM ekranına veya yakınına bankaya aitmiş gibi görünen sahte QR kod etiketleri yerleştiriyor.

Kullanıcı, bankasının resmi uygulamasına girdiğini düşünürken aslında dolandırıcılar tarafından hazırlanan sahte bir arayüze yönlendiriliyor. Bu sırada girilen kullanıcı bilgileri ve tek kullanımlık şifreler doğrudan saldırganların eline geçiyor.

En kritik hata: Fiziksel etiketi fark etmemek

Uzmanlara göre ATM başında yapılan en büyük hata, ekrandaki QR kodun cihazın orijinal dijital arayüzüne mi, yoksa sonradan yapıştırılmış fiziksel bir etiket mi olduğuna dikkat etmemek. Sahte QR kod okutulduğu anda, hesap bilgileri ele geçirilerek dakikalar içinde yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirilebiliyor.

2025 yılı verileri, bu yöntemle yapılan dolandırıcılık vakalarında rekor seviyede artış yaşandığını ve binlerce kullanıcının mağdur olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu sinsi yöntemin 2026 yılında da devam edeceği uyarısında bulunuyor.

ATM başında bunları asla yapmayın

Güvenli işlem için uzmanların altını çizdiği kurallar şöyle:

Fiziksel kontrol yapın: Ekran üzerinde veya çevresinde sonradan yapıştırılmış, “buradan okutun” gibi yönlendirmeler içeren etiketler varsa işlem yapmayın.

Sadece resmi uygulamayı kullanın: QR kodu telefonun kamerası ya da farklı bir tarayıcıyla değil, yalnızca bankanızın resmi mobil uygulaması üzerinden okutun.

Acele ettiren uyarılara kanmayın: “Hesabınız bloke oldu, hemen okutun” gibi ifadeler dolandırıcılık işareti olabilir.

Saniyeler kazanırken birikiminizi kaybetmeyin

QR kodla işlem yapmak pratiklik sağlasa da, siber dolandırıcıların bu kolaylığı fırsata çevirdiği unutulmamalı. ATM başında birkaç saniye kazanmak isterken tüm birikiminizi riske atmamak için ekranın orijinalliğinden emin olun. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız işlemi derhal iptal ederek bankanızın müşteri hizmetlerine bildirin.