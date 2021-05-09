Uzmanlar uyarıyor! Düzenli kan bağışı kalp krizi riskini azaltıyor

"Kan Haftası" dolayısıyla kan bağışının önemi hakkında konuşan Doktor Musab Elkadi, vücudun özellikle rahat kan üretebilmesi için kan vermenin faydalı olduğunu kaydetti.

Musab Elkadi, bağışlanan her bir ünite kanın "eritrosit süspansiyonu", "trombosit" ve "plazma" olarak 3 kişiyi hayata bağladığını ve kan vermeye engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan, 18-65 yaş arasındaki herkesin kan verebileceğini aktardı.

"Kan vermek hücreleri yeniliyor"

Doktor Musab Elkadi, "Kan vermek hücreleri yeniliyor ve buda vücuda çok faydalı. Kan veren herkes bunu anında hissedebiliyor. Stres, yorgunluk ve kan değerleri yüksek olan insanlar özellikle kan verdikten sonra kan değeri düştüğü için vücutta ortaya çıkardığı semptomlar ve değerler yok oluyor. Mesela ellerde, ayaklardaki uyuşmalar, sürekli gerçekleşen baş ağrısı gibi semptomlar kan verdikten sonra yok olur." dedi.

"Kalp krizi riskini yüzde 90 oranında azaltıyor"

Elkadi, "Kan kemikten üretilir ve kan fazla olduğu zaman kemiğin içindeki ilik kan üretmez duruma geliyor. Kan verdikten sonra kan değerleri düştüğü için hemen kan üretimi başlıyor. Kan vermek kalp krizi riskini yüzde 90 oranında azaltıyor. Tansiyonu olan hastalara da çok iyi geliyor ve özellikle belli bir süre tansiyon bir ölçüde kalabiliyor." ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını sürecinde ve Ramazan ayı münasebetiyle kan bağışının azaldığına dikkat çeken Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, bağış yapılan bir ünite kanın 3 hastanın sağlığına kavuşmasına vesile olduğunu belirtti.

Orhan Tatlı, "Kan verme hususu bizim için çok kıymetli ve kan alım birimimiz sürekli açık duruyor. Ramazan ayındayız ve kan bağışlarımız ciddi manada düştü, tabi bu ayda sokağa çıkma yasakları ilan edilmişti ve bu durumda bağışları daha da azalttı. Hayat devam ettiği için kana olan ihtiyaç da devam etmekte. Bağışçılarımıza ve hiç kan vermemiş insanlarımızın korkmalarına yada endişe duyacakları hiçbir durum yok. İnsanlarımızın bağışta bulunacakları bir ünite kan 3 insanın hayatının kurtulmasına vesile oluyor. İçinde bulunduğumuz 'Kan Verme Haftası' ve yine idrak ettiğimiz Kadir gecesinin yüzü suyu hürmetine 3 hastanın sağlığına kavuşmak için sebep olmamız lazım." şeklinde konuştu.

"Her kan verdiğimde ertesi günleri kendimi dinç hissediyorum"

Defalarca kan bağışında bulunduğunu ve daha fazla kan bağışında bulunmak için gayret ettiğini söyleyen Ağrılı vatandaş İbrahim Hakkı Eroğul ise şunları söyledi:

"Kan vermenin sağlık açısından birçok faydası var. Kan vermenin özellikle vücudu tazeleme noktasında büyük faydaları var. Her kan verdiğimde ertesi günleri kendimi dinç hissediyorum. Şu zamana kadar beş defa kan bağışında bulundum ve daha fazla kan bağışında bulunmak için gayret edeceğim. Çünkü kan stokları azalmış durumda ve bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor."