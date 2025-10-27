Uzmanlar uyarıyor: Cafelerde içeceğe karıştırılan bu madde hafıza silinmesine yol açıyor!

  • İSTANBUL
Sosyal medyada son günlerde, özellikle kafelerde içeceklere “GHB” (Gamma Hidroksibütirat) maddesi karıştırıldığına dair paylaşımlar hızla çoğalıyor. Uzmanlar, merkezi sinir sistemini baskılayan bu kimyasalın kısa sürede bilinç bulanıklığı, reflekslerde yavaşlama, ani bayılma ve geçici hafıza kaybı gibi ciddi etkiler oluşturabileceği konusunda uyarıyor.

Sosyal medyada, kafelerde içeceklere GHB (Gamma Hidroksibütirat) karıştırıldığına dair paylaşımlar artıyor. Uzmanlar, merkezi sinir sistemini baskılayan bu kimyasalın kısa sürede bilinç bulanıklığı, reflekslerde yavaşlama, ani bayılma ve geçici hafıza kaybına yol açabileceğini belirtiyor. Renksiz - kokusuz yapısı nedeniyle içecekte fark edilmesi güç, ayrıca kan/idrarda çoğunlukla ilk 6 - 12 saatte saptanabildiği için tıbbi başvuru geciktiğinde tespit zorlaşıyor. Geçmişte anestezik olarak denenip bırakılan GHB’nin, sınırlı bazı kullanımlar dışında pek çok ülkede yasak/kısıtlı olduğu biliniyor. Nisan ayında Malatya’da yapılan bir operasyonda maddeye el konulduğu da yerel makamlara yansımıştı.

"Gözlerini açtıklarında kendilerini bir otel odasında buluyorlar"

Milliyet'te yer alan habere göre, Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez şunları anlattı:

“Genç kadınlar kafeye gidiyor, çay veya su içiyorlar. İçtikten kısa süre sonra sersemliyor, refleksleri yavaşlıyor ve bilincini kaybediyorlar. Gözlerini açtıklarında kendilerini bir otel odasında buluyorlar.”

Sönmez, GHB’nin rahatlatıcı ve bayıltıcı etkisiyle bilinci kapattığını, üstelik vücuttan kısa sürede atıldığı için tahlillerde saptanmasının son derece zor olduğunu belirterek, “Hastaneye geç gidilirse madde tahlilde çıkmıyor. Kan ve idrarda sadece ilk 6-12 saat içinde saptanabiliyor” bilgisini verdi.

Olası organize hareket ihtimaline dikkat çeken Sönmez, “Bir erkek ya da iki kişi, baygın haldeki kızı kucaklayıp otele götürüyor… Bu durumlar organize şekilde yürütülüyor olabilir” dedi. Avrupa’da benzer vakaların yaygın olduğunu ekledi: “Avrupa’da bu tür vakaların çok daha yaygın olduğu biliniyor… Almanya’da bizzat şahit olduk… Hastaneye götürdük ve bu maddeyi kullandığı tespit edildi.”

"Küçük bir fark bile bilinci tamamen kapatabiliyor"

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Kültegin Ögel ise birlikte kullanım riskini vurguladı:

“GHB çoğu zaman tek başına alınmaz, genellikle alkol ya da farklı bir uyuşturucu maddeyle birlikte kullanılır. Bu durumda etkisi katlanarak artar… Çok küçük bir fark bile bilinci tamamen kapatabiliyor. Kişi o gece ne olduğunu hatırlamıyor.”

Maddenin hafıza üzerindeki etkisini şöyle özetledi:

“Orta doz bile beynin kayıt mekanizmasını devre dışı bırakıyor… Daha yüksek dozlarda ise durum komaya kadar ilerleyebiliyor. Hatta farklı alkol ve başka deprasanla alındığında ölümcül olabilir.”

