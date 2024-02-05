  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Uzmanlar, televizyon karşısında yemek yiyenleri uyardı!
Sağlık

Uzmanlar, televizyon karşısında yemek yiyenleri uyardı!

Yeniakit Publisher
2024-02-05 10:04:00 -
Uzmanlar, televizyon karşısında yemek yiyenleri uyardı!

Bilim insanları yaptıkları araştırmalarla televizyon karşısında yemek yemenin daha fazla kilo aldırdığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları yaptıkları araştırmalarla televizyon karşısında yemek yemenin daha fazla kilo aldırdığını ortaya çıkardı.
İşten eve geldikten sonra ekran karşısına geçip ayakları uzatıp koltuğa yayılarak yemek yemek pek çok kişinin gün içerisindeki en büyük hayali. Ancak yeni bir araştırma ne kadar sağlıklı olursanız olun, televizyon karşısında yemek yemenin daha fazla kilo aldırdığını ortaya çıkardı.

Yeni araştırmalar, ekran karşısında yemek yemenin, masa etrafında oturmaktan daha fazla kilo almaya yatkın hale getirdiğini gösteriyor.

Araştırmalar; en sevdiğiniz program karşısında oturduğunuzda dikkatinizin dağılması yüzünden, beyninizin belirli yiyecek veya içeceklerin yüksek yağ içeriğine sahip olduğunu algılamada zorlandığını gösteriyor.

BEYNİN O İŞLEVİ BOZULUYOR

Yetişkinlerin yüzde 26'sı televizyon izleyerek ya da telefon veya bilgisayar ekranlarına bakarak yemek yerken, yüzde 38'i de fazla kilolu olarak değerlendiriliyor ve bunun Birleşik Krallık'taki obezite krizinin arkasında önemli bir faktör olduğu düşünülüyor.

Mersin Üniversitesi'ndeki bilim insanları, beyin başka bir şeye yoğunlaşırken yemek yemenin neden kilo alımına katkıda bulunduğunu tam olarak belirlemek istedi. Ve hiçbiri obez olmayan 22 sağlıklı kadın ve 10 erkek üzerinde araştırmalarını yaptılar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Harf dizilerini ezberlemeye çalışırken onlara ya yüksek yağlı ya da az yağlı çikolatalı içecek içirdiler. Daha sonra katılımcılardan içeceklerin tadının nasıl olduğu ve yağ oranının yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu değerlendirmeleri istendi. Harf dizilerini hatırlamakta zorlananların, yağ oranı yüksek olan içeceği belirleme olasılıkları çok daha düşüktü.

Araştırmacılar, sonuçların, yemek zamanlarında beynin dikkatini dağıtmanın (televizyon izlemek veya sosyal medyada gezinmek) kalori alımını düzenleme yeteneğini etkilediğini gösterdiğini söyledi:

OBEZİTEYE NEDEN OLUYOR

"Modern, hızlı tempolu yaşam çoğu zaman yemek sırasında başka işlerle uğraşmayı da beraberinde getiriyor; bunların çoğu televizyon, bilgisayar ekranı veya elinde bir mobil cihaz karşısında gerçekleşiyor. Fakat bu dikkat dağıtıcı durum, obezitenin gelişmesine katkıda bulunabilir.

Sonuçlarımız, bu durumun yüksek yağlı gıdalara yönelik algıyı azaltabildiğini ve bunun da aşırı yeme konusunda özel bir risk oluşturabileceğini gösteriyor."

Ayrıca çocuklarda da abur cuburla ilgili daha fazla reklama maruz kalmanın; kilo alımıyla bağlantılı olduğu, görülen reklamların sayısı ile gençlerin fazla kilolu olma düzeyleri arasında bir bağ olduğu ortaya çıktı.

Örümcek adam! Kostümü ile Türkiye'ye tura çıktı: O ilimizin yemeklere hayran kaldı
Örümcek adam! Kostümü ile Türkiye'ye tura çıktı: O ilimizin yemeklere hayran kaldı

Aktüel

Örümcek adam! Kostümü ile Türkiye'ye tura çıktı: O ilimizin yemeklere hayran kaldı

Japonya -Türkiye ilişkileri: Türk sivil toplum kuruluşları depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı! Büyük bir adım
Japonya -Türkiye ilişkileri: Türk sivil toplum kuruluşları depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı! Büyük bir adım

Gündem

Japonya -Türkiye ilişkileri: Türk sivil toplum kuruluşları depremzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı! Büyük bir adım

17 yıl sonra yemek yiyebilecek
17 yıl sonra yemek yiyebilecek

Yaşam

17 yıl sonra yemek yiyebilecek

Canan Karatay ısrarla Mucize besinin bir tek ölüme çaresi yok' dedi! Yemek yapanın... Hepsinin devası
Canan Karatay ısrarla Mucize besinin bir tek ölüme çaresi yok' dedi! Yemek yapanın... Hepsinin devası

Kadın - Aile

Canan Karatay ısrarla Mucize besinin bir tek ölüme çaresi yok' dedi! Yemek yapanın... Hepsinin devası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23